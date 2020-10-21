«Картофель особо не восприимчив к условиям». Фермер – о том, как выращивают второй хлеб белорусов

Новости Беларуси. 20 лет назад Юрий начинал с сотни гектаров земли. Сейчас угодий уже 330 гектаров, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Пока мы переезжаем с поля на поле, фермер прикидывает варианты севооборота на своих землях и рассказывает, как рынок диктует расширение ассортимента.

Но все же основная специализация хозяйства – картошка. Сейчас с полей ее уже успели убрать. И хранилище до потолка заполнено любимым продуктом бульбашей. Картошка здесь – главная кормилица, приносит основной доход. Потому у главы фермерского хозяйства называть корнеплод «вторым хлебом» язык не поворачивается.

Юрий Лойко, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

Привыкли в Беларуси – второй хлеб. Оно по выручке, по объему работ, можно сказать, – первый хлеб. Картофель дает и объем выручки, у нас почти половина всей выручки от картофеля. Она наиболее затратная, трудоемкая культура, наиболее требуемая хранилища. Только 500 тонн семян надо сохранить, чтобы потом посадить. По средствам защиты наиболее емкая. Гербициды, фунгициды, протравители семян очень дорогие. Поэтому можно так его назвать, второй хлеб.

Просто зерновые – это как продовольственная безопасность. На сегодня выручку больше дает, конечно, картофель. Но и не надо откидывать другие овощи. Мы, может, боимся их из-за трудозатрат, потому что проблема найти людей для производства овощей. В целом, их себестоимость ниже картофеля, а стоимость иногда превышает. И урожай, и плюс, что купил семена овощей, посеял и растишь. Не надо сохранять такого объема семян, чтобы иметь хранилища и волноваться за это. Поэтому любая культура почти каждый год прибыльна. Бывают такие года, что и картофель не очень выгодно садить, потому что то засушит, то наоборот – перепроизводство, тогда проблема продать.