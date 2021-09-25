Карпенков: мы нацелены на то, чтобы школьники проходили военно-патриотическое воспитание, готовились к службе

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:

В наше непростое время, после событий 2020 года, сейчас, когда введены санкции против Республики Беларусь, когда есть достаточно большие проблемы на границе, которые нам создаются, воспитание молодежи как никогда становится актуальным. Молодежь – это наша смена, всех – и военнослужащих, и милиционеров, и государственных служащих. И каждый из родителей мечтает, чтобы его сын вырос и сильный, и крепкий, и здоровый. Здоровый не только физически, но и морально-нравственно. Чтобы это был настоящий патриот своей страны.

Мы же, представители органов внутренних дел, внутренних войск, нацеленность военно-патриотического воспитания имеем прежде всего на то, чтобы молодые люди, обучаясь в школе, проходили военно-патриотическое воспитание, готовились к службе в армии, приходили во внутренние войска, другие правоохранительные структуры уже подготовленными. Служили своей Родине, оставались на контракте или поступали в высшие учебные заведения – становились офицерами. И, конечно, защищали свою Родину.