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Карпенков: мы нацелены на то, чтобы школьники проходили военно-патриотическое воспитание, готовились к службе

25 сентября 2021 12:02
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Новости Беларуси. Патриотическое воспитание молодежи и взаимодействие силовых структур и местных органов власти. В Бобруйске обсудили тему гражданского воспитания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карпенков: мы нацелены на то, чтобы школьники проходили военно-патриотическое воспитание, готовились к службе-1

На встрече выступили заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков, заместитель генерального прокурора Сергей Хмарук, депутаты и представители местной вертикали. Участие в общественных объединениях, служба в Вооруженных Силах, активная гражданская позиция – все это призвано оградить молодых людей от влияния деструктивных идей.

Карпенков: мы нацелены на то, чтобы школьники проходили военно-патриотическое воспитание, готовились к службе-4

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:
В наше непростое время, после событий 2020 года, сейчас, когда введены санкции против Республики Беларусь, когда есть достаточно большие проблемы на границе, которые нам создаются, воспитание молодежи как никогда становится актуальным. Молодежь – это наша смена, всех – и военнослужащих, и милиционеров, и государственных служащих. И каждый из родителей мечтает, чтобы его сын вырос и сильный, и крепкий, и здоровый. Здоровый не только физически, но и морально-нравственно. Чтобы это был настоящий патриот своей страны.

Мы же, представители органов внутренних дел, внутренних войск, нацеленность военно-патриотического воспитания имеем прежде всего на то, чтобы молодые люди, обучаясь в школе, проходили военно-патриотическое воспитание, готовились к службе в армии, приходили во внутренние войска, другие правоохранительные структуры уже подготовленными. Служили своей Родине, оставались на контракте или поступали в высшие учебные заведения – становились офицерами. И, конечно, защищали свою Родину.

Карпенков: мы нацелены на то, чтобы школьники проходили военно-патриотическое воспитание, готовились к службе-7

За 2020 год по стране была организована работа почти полутора сотен военно-патриотических лагерей. В них побывали около 3 000 молодых людей. Они занимались строевой и физической подготовкой, рукопашным боем и медподготовкой. В дальнейшем эту практику планируют расширить.

# Молодежь Беларуси # общество # Николай Карпенков # Сергей Хмарук # Фотофакт

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