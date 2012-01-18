Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • Капыльская дапаможная школа-інтэрнат першая ў рэспубліцы пачала рэалізацыю праграмы па падрыхтоўцы навучэнцаў да самастойнага пражывання

Капыльская дапаможная школа-інтэрнат першая ў рэспубліцы пачала рэалізацыю праграмы па падрыхтоўцы навучэнцаў да самастойнага пражывання

18 января 2012 14:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Першы этап ужо завершаны – пабудаваны камфартабельны двухпавярхавы дом для 12 чалавек. Разам з выхавацелем старэйшыя юнакі і дзяўчаты набывалі тут вопыт самастойнага жыцця.

Наступны этап – пражыванне ў асобным доме на тэрыторыі школы-інтэрната. Для навучэнцаў днямі ўзведзены і другі камфартабельны дом. У кожным з чатырох пакояў будуць пражываць па два чалавекі. Падлеткі з асаблІвасцямі развіцця навучацца самастойнасці і змогуць смела ўвайсці ў дарослае жыццё, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Анастасія Кудзелька, навучэнка ДУ «Капыльская дапаможная школа-інтэрнат»:
Просыпалась, убирал в доме, с ребятами я хорошо общаюсь, учусь нормально, научилась печь пирожки с корицей, капустой с вареньем.

Павел Пісарык, навучэнец ДУ «Капыльская дапаможная школа-інтэрнат»:
Встаем в шесть часов, идем на ферму, там кормим корову. Я еще люблю ухаживать за свиньями, животными.

Марына Крэпская, дырэктар ДУ «Капыльская дапаможная школа-інтэрнат»:
Это способствует тому, что они могут самостоятельно войти в жизнь. Они здесь учатся общаться, делают первые шаги к самостоятельной жизни. Ведем патронат над своими учащимися, но у нас еще не было случая, чтобы ребенок где-то не трудоустроился и вернулся обратно.
 

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
18 января 2012 13:44

Упрощение системы налогообложения продолжается в Беларуси

18 января 2012 13:39

Массовые демонстрации в Греции. Более 10 тысяч человек протестуют против увольнений, сокращения зарплат, пенсий и пособий

18 января 2012 13:34

Прощание с Владимиром Жбановым прошло в Минске