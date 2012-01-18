Капыльская дапаможная школа-інтэрнат першая ў рэспубліцы пачала рэалізацыю праграмы па падрыхтоўцы навучэнцаў да самастойнага пражывання

Першы этап ужо завершаны – пабудаваны камфартабельны двухпавярхавы дом для 12 чалавек. Разам з выхавацелем старэйшыя юнакі і дзяўчаты набывалі тут вопыт самастойнага жыцця.



Наступны этап – пражыванне ў асобным доме на тэрыторыі школы-інтэрната. Для навучэнцаў днямі ўзведзены і другі камфартабельны дом. У кожным з чатырох пакояў будуць пражываць па два чалавекі. Падлеткі з асаблІвасцямі развіцця навучацца самастойнасці і змогуць смела ўвайсці ў дарослае жыццё, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».



Анастасія Кудзелька, навучэнка ДУ «Капыльская дапаможная школа-інтэрнат»:

Просыпалась, убирал в доме, с ребятами я хорошо общаюсь, учусь нормально, научилась печь пирожки с корицей, капустой с вареньем.



Павел Пісарык, навучэнец ДУ «Капыльская дапаможная школа-інтэрнат»:

Встаем в шесть часов, идем на ферму, там кормим корову. Я еще люблю ухаживать за свиньями, животными.



Марына Крэпская, дырэктар ДУ «Капыльская дапаможная школа-інтэрнат»:

Это способствует тому, что они могут самостоятельно войти в жизнь. Они здесь учатся общаться, делают первые шаги к самостоятельной жизни. Ведем патронат над своими учащимися, но у нас еще не было случая, чтобы ребенок где-то не трудоустроился и вернулся обратно.

