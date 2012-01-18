Прощание с Владимиром Жбановым прошло в Минске

Он ушел из жизни на 58-ом году. Проститься с мастером в Театр белорусской драматургии пришли друзья, близкие, коллеги и поклонники творчества мастера.



Создатель новой городской скульптуры, Жбанов подарил Минску такие всеми любимые бронзовые работы как «Незнакомка», «Девочка с зонтиком», «Прикуривающий», «Коляска губернатора», «Почтальон», «Дама с собачкой»...



Городу Молодечно он подарил фонтан «Золотой трилистник», а Могилеву – «Звездочета», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Именно творчеству он посвятил всю свою жизнь. И оставил после себя не только свои работы, но и целую плеяду учеников-последователей.



Владимир Зинкевич, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Это человек, который и жизнь прожил как истинный художник, эмоционально, сильно, и воздействовал не только на свое творчество, но и на окружающую среду. Мене кажется, что его произведение, по сути, – это и образ Минска.



Владимир Карачевский, первый заместитель Министра культуры Республики Беларусь:

Скульптор жил не просто так, ради своего искусства, а он жил для людей. В данном случае я считаю, что для всех это очень болезненная и горькая утрата такого мастера.

