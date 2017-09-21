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Жители Житковичей обратились к главе Администрации Президента, чтобы вернуть статус гиревому спорту

21 сентября 2017 14:20
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Новости Беларуси. Жители Житковичей пытаются вернуть статус гиревому спорту. Уникальное отделение местной детско-юношеской спортшколы с 2016 года лишилось финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Житковичей обратились к главе Администрации Президента, чтобы вернуть статус гиревому спорту-1

Развивать неолимпийский вид признали неперспективным, без оглядки на его значимость для района. О своей проблеме жители рассказали на приеме у первого заместителя главы Администрации Президента. Отметим, именно в Житковичах уже несколько десятилетий проходит единственный в стране международный фестиваль по гиревому спорту «Кубок Полесья».

Жители Житковичей обратились к главе Администрации Президента, чтобы вернуть статус гиревому спорту-3

Леонид Макаревич, директор Житковичской ДЮСШ, депутат Житковичского районного Совета депутатов:
Финансирование нам не положено теперь – ни на закупку инвентаря, ни на соревнования. Просто приказом Минспорта выведен из финансирования.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Я очень рад, что сегодня здесь был представитель райсовета, депутат, руководитель детско-юношеской спортивной школы. Понимаю, что районная вертикаль чисто функционально не может решить какие-то вопросы. Он пришел еще с одним заявителем и поднял ряд правильных вопросов. Я думаю, что мы им поможем.

Напомним, следующие выборы депутатов местных Советов должны пройти не позднее середины февраля 2018 года. То есть избирательная кампания стартует уже этой осенью.

# общество # Прием граждан # Фотофакт # Максим Рыженков

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