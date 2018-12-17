«Один только участок под многоквартирную застройку, а всё остальное – просто упорядочивание». Что хотят изменить в Чижовке?
Проектирование нового жилого района в юго-восточной части белорусской столицы развернулось в первой половине 60-ых, строители пришли сюда в 1964 году и задержались почти на десять лет. На деревенских просторах выросло сразу шесть микрорайонов, рассчитанных на 62 тысячи человек.
Надежда Царенок, архитектор, урбанист:
Спальные районы, которые проектировались в советское время – в основном, это пятиэтажки, это более комфортная застройка для людей. Кроме того, эти микрорайоны обладают достаточно большими пространствами, которые могут быть переустроены и благоустроены в более приятное для людей пространство.
Сегодня в микрорайоне реализуется градостроительный проект, утверждённый в 2012 году. Жилая многоквартирная застройка в зонах Чижовка-4 и Чижовка-6 подошла вплотную к старой деревне Козюки, которая в скором времени тоже станет панельной. Приятный бонус для новосёлов – живописные виды на искусственное озеро.
Однако в планах ещё более масштабная реконструкция. Согласно новому генеральному плану Минска, который в конце декабря вынесут на обсуждение, проектируемую территорию рассмотрят с другого ракурса: упорядочение и более эффективное использование территорий. Коснется глобальное преображение всех шести участков.
Но особое внимание сконцентрируют на Чижовке-2 – сердце микрорайона, где сосредоточена его экономическая и социальная жизнь.
Юлия Федюшко, главный архитектор проектов УП «Минскградо»:
Это бывший кинотеатр, библиотека, поликлиники детская и взрослая – эту зону надо приводить в порядок. Кинотеатр снесён. Ведётся строительство многофункционального комплекса – планируется скоро завершение. Чижовский рынок: своим градостроительным проектом мы запланировали реконструкцию, то есть надстройки, пристройки, чтобы создать единый архитектурный ансамбль.
Жизненная необходимость монофункциональных спальных районов и пункт №1 в любом плане – социально гарантированные объекты.
Надежда Царенок:
Спальные районы советских времен спроектированы очень хорошо в плане пешеходности и доступности именно школ. И здесь, на самом деле, школ и детских садов очень много. Необходимые поликлиники: и детские, и взрослые, порой перегружены. И более разумно создавать точечные объекты и выводить именно жилой фонд под услуги. Потому что это делает наиболее приятной и интересной саму улицу, создаёт разнообразие.
Перепрофилирование детских садов, строительство многофункционального комплекса, объектов торгово-бытового и коммунального назначения, благоустройство скверов, возведение гаражей-стоянок, а также учреждений здравоохранения – это далеко не всё, что задумала целая группа специалистов.
Юлия Федюшко:
Основные участки – поликлиника, магазин, рынок – были выделены ещё в прошлом детальном плане и сейчас активно застраиваются. Один только участок под многоквартирную застройку, а всё остальное – это просто упорядочивание и приведение в порядок всего района, в целом.
2014 год ознаменовался для Чижовки грандиозным событием – открылась «Чижовка-Арена», комплекс вдохнул новую жизнь в старую рабочую минскую окраину. А сам район повидал туристов и болельщиков не меньше, чем центр. В июне будущего года в белорусской столице стартуют Вторые Европейские игры, часть состязаний которых пройдёт и в Чижовке.
Юлия Федюшко:
Детальный план специально не разрабатывался ко Вторым Европейским играм. Это больше закрытый, камерный жилой район, который обеспечивает сам себя внутри жилого района. И посетители Европейских игр никоим образом не будут задействованы или находиться в жилом районе Чижовка. Это – закрытый спальный район.
Чижовка стала уплотняться куда позже остальных микрорайонов Минска. Точечная жилая застройка здесь только набирает обороты. Но эта индустриальная часть столицы с единственным городским зоопарком, уютными двориками и скверами, сколько бы нового в неё не привносили, навсегда сохранит атмосферу маленького городка, где всё есть и все друг друга знают.