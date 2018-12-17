«Один только участок под многоквартирную застройку, а всё остальное – просто упорядочивание». Что хотят изменить в Чижовке?

Проектирование нового жилого района в юго-восточной части белорусской столицы развернулось в первой половине 60-ых, строители пришли сюда в 1964 году и задержались почти на десять лет. На деревенских просторах выросло сразу шесть микрорайонов, рассчитанных на 62 тысячи человек.

Надежда Царенок, архитектор, урбанист: Спальные районы, которые проектировались в советское время – в основном, это пятиэтажки, это более комфортная застройка для людей. Кроме того, эти микрорайоны обладают достаточно большими пространствами, которые могут быть переустроены и благоустроены в более приятное для людей пространство.

Сегодня в микрорайоне реализуется градостроительный проект, утверждённый в 2012 году. Жилая многоквартирная застройка в зонах Чижовка-4 и Чижовка-6 подошла вплотную к старой деревне Козюки, которая в скором времени тоже станет панельной. Приятный бонус для новосёлов – живописные виды на искусственное озеро.

Однако в планах ещё более масштабная реконструкция. Согласно новому генеральному плану Минска, который в конце декабря вынесут на обсуждение, проектируемую территорию рассмотрят с другого ракурса: упорядочение и более эффективное использование территорий. Коснется глобальное преображение всех шести участков.

Но особое внимание сконцентрируют на Чижовке-2 – сердце микрорайона, где сосредоточена его экономическая и социальная жизнь.

Юлия Федюшко, главный архитектор проектов УП «Минскградо»: Это бывший кинотеатр, библиотека, поликлиники детская и взрослая – эту зону надо приводить в порядок. Кинотеатр снесён. Ведётся строительство многофункционального комплекса – планируется скоро завершение. Чижовский рынок: своим градостроительным проектом мы запланировали реконструкцию, то есть надстройки, пристройки, чтобы создать единый архитектурный ансамбль.

Надежда Царенок:

Спальные районы советских времен спроектированы очень хорошо в плане пешеходности и доступности именно школ. И здесь, на самом деле, школ и детских садов очень много. Необходимые поликлиники: и детские, и взрослые, порой перегружены. И более разумно создавать точечные объекты и выводить именно жилой фонд под услуги. Потому что это делает наиболее приятной и интересной саму улицу, создаёт разнообразие.

Перепрофилирование детских садов, строительство многофункционального комплекса, объектов торгово-бытового и коммунального назначения, благоустройство скверов, возведение гаражей-стоянок, а также учреждений здравоохранения – это далеко не всё, что задумала целая группа специалистов.

Юлия Федюшко:

Основные участки – поликлиника, магазин, рынок – были выделены ещё в прошлом детальном плане и сейчас активно застраиваются. Один только участок под многоквартирную застройку, а всё остальное – это просто упорядочивание и приведение в порядок всего района, в целом.

2014 год ознаменовался для Чижовки грандиозным событием – открылась «Чижовка-Арена», комплекс вдохнул новую жизнь в старую рабочую минскую окраину. А сам район повидал туристов и болельщиков не меньше, чем центр. В июне будущего года в белорусской столице стартуют Вторые Европейские игры, часть состязаний которых пройдёт и в Чижовке.