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График переноса рабочих дней. Как будем трудиться и отдыхать в 2019?

17 декабря 2018 11:42
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Новости Беларуси. Опубликован порядок переноса рабочих дней в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

График переноса рабочих дней. Как будем трудиться и отдыхать в 2019?-1

График переноса рабочих дней. Как будем трудиться и отдыхать в 2019?-3

Изменения коснутся двух месяцев. В насыщенном праздниками мае в графике белорусов будет пять выходных подряд. Они будут включать Радуницу и День Победы.

График переноса рабочих дней. Как будем трудиться и отдыхать в 2019?-6

В ноябре к Дню Октябрьской революции 7-го числа – плюс три выходных. Рабочие часы с 8 ноября переносятся на субботу 16-го.

График переноса рабочих дней. Как будем трудиться и отдыхать в 2019?-9

График переноса рабочих дней. Как будем трудиться и отдыхать в 2019?-11

# Трудовые отношения # общество # Фотофакт

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