График переноса рабочих дней. Как будем трудиться и отдыхать в 2019?

Новости Беларуси. Опубликован порядок переноса рабочих дней в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения коснутся двух месяцев. В насыщенном праздниками мае в графике белорусов будет пять выходных подряд. Они будут включать Радуницу и День Победы.