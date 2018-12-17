График переноса рабочих дней. Как будем трудиться и отдыхать в 2019?

Новости Беларуси. Опубликован порядок переноса рабочих дней в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Опубликован порядок переноса рабочих дней в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изменения коснутся двух месяцев. В насыщенном праздниками мае в графике белорусов будет пять выходных подряд. Они будут включать Радуницу и День Победы.
В ноябре к Дню Октябрьской революции 7-го числа – плюс три выходных. Рабочие часы с 8 ноября переносятся на субботу 16-го.