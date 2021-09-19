Канатоходец в Париже прошёл более полукилометра на высоте 70 метров

Новости Франции. Канатоходец в Париже прошел полкилометра на высоте 70 метров. Французский экстремал прошел 670 метров по тросу, соединяющему Эйфелеву башню и театр Шайо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Натана Полина такой путь не в новинку. В 2017 году он уже преодолел высотную дистанцию, но тогда канат был натянут на 10 метров ниже.