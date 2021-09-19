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Канатоходец в Париже прошёл более полукилометра на высоте 70 метров

19 сентября 2021 12:37
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Новости Франции. Канатоходец в Париже прошел полкилометра на высоте 70 метров. Французский экстремал прошел 670 метров по тросу, соединяющему Эйфелеву башню и театр Шайо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канатоходец в Париже прошёл более полукилометра на высоте 70 метров-1

Для Натана Полина такой путь не в новинку. В 2017 году он уже преодолел высотную дистанцию, но тогда канат был натянут на 10 метров ниже.

Канатоходец в Париже прошёл более полукилометра на высоте 70 метров-4

Спортивно-артистическое представление было приурочено к открытию Культурной олимпиады и Дням европейского наследия в Париже.

# Экстрим # общество # Фотофакт

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