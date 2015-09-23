Канатоходцы из Беларуси и Украины прошли над Минском на высоте 70 метров

Новости Беларуси. Прогулка на высоте в 70 метров. Такое экстремальное развлечение этим вечером выбрали для себя канатоходцы из Беларуси и Украины.

Ради трюка между двумя минскими башнями натянули стропу шириной меньше трех сантиметров.

Организаторы выбрали ленту со слабым натяжением, которая прогибается под весом человека и вынуждает спортсмена показывать чудеса балансировки. Задачу смельчакам преодолеть 50 метров усложнял ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Панюта, канатаходец:

Когда начинаешь заниматься каким-то делом, тебе хочется достигнуть высоты. Постепенно повышаешь планочку, поднимаешь, на какой-то уровень нужно поднять. Люди сначала ходили по низким стропам, потом, когда они уже чувствовали себя увереннее, они хотят пробовать что-то больше. Это и есть что-то большее.