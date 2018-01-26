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Калинин рассказал, когда сдадут трассу М6 и на какой стадии строительство сейчас

26 января 2018 15:23
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Новости Беларуси. Насладиться комфортной поездкой по трассе М6 Минск–Гродно автомобилисты смогут уже в ноябре. К этому времени реконструкция магистрали будет завершена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Калинин рассказал, когда сдадут трассу М6 и на какой стадии строительство сейчас-1

Сейчас в работе участок протяженностью более чем 150 километров. С ходом реконструкции 26 января ознакомился вице-премьер Анатолий Калинин. По проекту трасса М6 станет четырехполосной на всем протяжении. Это будет дорога первой категории. На данный момент строители ведут асфальтобетонные работы.

Калинин рассказал, когда сдадут трассу М6 и на какой стадии строительство сейчас-4

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Мы приступаем в марте уже к строительству местных дорог. Приняты все решения, постановлением Совета министров определены источники, определены объемы работ, определены участки в каждом регионе таких дорог. Ничто нас не сдерживает, только погодные условия.

Калинин рассказал, когда сдадут трассу М6 и на какой стадии строительство сейчас-7

Дорожное строительство, в том числе и мостов, в Беларуси будет продолжено. Как сообщил Анатолий Калинин, к 1 января 2019 года должна разрешиться ситуация с припятским путепроводом в Житковичском районе (подробнее здесь).

# общество # Анатолий Калинин # Автодороги Беларуси # Фотофакт

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