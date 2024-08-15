Каково быть женщиной-хирургом? Пообщались с врачом Шарковщинской районной больницы

С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.
С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.
Оксана Селиванова, врач-хирург Шарковщинской центральной районной больницы:
Врач – человек, который им рождается. Это призвание. Он должен любить людей. Профессия для души. Я прихожу на работу – это мое призвание, это для меня. Другой работы я бы уже не захотела.
Все говорят, что хирургия – это мужская работа. Да, тяжело, ответственность очень большая. Нравится мне. Я сделала свою работу – я вижу ее результат,я вижу, как человек выздоравливает. Я вижу, что я ему помогла. Я получаю от этого большое наслаждение.
Оксана Селиванова:
Душа лежит к медицине. Я вижу – пришел человек с какой-то травмой, я ему зашила руку, в процессе вылечила его. Я вижу его счастливые глаза, вижу, что я ему помогла. Помощь людям – это самое главное.
Подробности в видео.