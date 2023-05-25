Каково было клеить обои на скорость и работать в +50? Поговорили с победителями конкурса ProfSkills Belarus

Тех, кто заканчивает 9 класс, ждут в ССУЗах. Всего в 2023 году на уровень среднего специального образования планируется зачислить более 39 тысяч абитуриентов. Из них около 27 тысяч – на бюджет. Для тех, кто собирается поступать в колледжи на дневную бюджетную форму после 9 классов школы, прием документов пройдет с 20 июля по 3 августа. А тех, кто после 11 класса намерен поступать в учреждения ССУ, ждут с 20 июля по 20 августа. Какие рабочие профессии сегодня востребованы, рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Дарья Дубина, победитель конкурса профессионального мастерства ProfSkills Belarus в компетенции «Малярные и декоративные работы», и Петр Татусь, победитель конкурса профессионального мастерства ProfSkills Belarus в компетенции «Сварочные технологии». Юрий Царев, ведущий:

Как вам удалось достичь вершин такого мастерства?

Дарья Дубина, победитель конкурса профессионального мастерства ProfSkills Belarus в компетенции «Малярные и декоративные работы»:

Это, конечно, зависит от тренировки. Нужно усердно готовиться. За месяц нам были выданы задания, мы должны были уложиться в определенное время и сделать это там, на футбольном манеже. Юрий Царев:

То есть вам дали только одну попытку? Время пошло – и все, ничего не переделать. Дарья Дубина:

Да.

Ольга Войтенкова, ведущая:

Обычно девушки мечтают о других профессиях. Вы решили сломать систему. Как сложился ваш «роман» с малярным делом? Дарья Дубина:

После поступления в индустриально-педагогический колледж мне дали основы. Я поняла, что могу это сделать, могу себя выдвигать. Юрий Царев:

Петр, что вам помогло победить конкурентов? Что было важным в сварочных работах?

Петр Татусь, победитель конкурса профессионального мастерства ProfSkills Belarus в компетенции «Сварочные технологии»:

Важно очень многое, начиная от физподготовки, понимания своего дела, потому что это довольно тяжело. Мы находились в палатке, в которой было довольно жарко, градусов 50. мы работали два дня по восемь часов. Это довольно тяжело физически. Все зависит от того, сколько усилий ты приложил. Мы много тренировались, конкурсанты были на хорошем уровне. Да, были и слабые конкурсанты, но было с кем побороться. Юрий Царев:

В вашем задании нужно было провести какие-то сварочные работы? Петр Татусь:

Да, надо было выполнить четыре модуля сварных. Первый модуль – это простые конструкции (сварка трубы, пластин, тавровых соединений в разных положениях). Это выбирают эксперты перед началом конкурса. Второй модуль – это сварка сосуда, который проверяется под давлением. Третий и четвертый модули – это цветные металлы (алюминий и нержавеющая сталь). Юрий Царев:

Дарья, а что нужно было покрасить вам?

Дарья Дубина:

У меня тоже было четыре модуля: жесткая фреска, скоростная (к ней нужно сделать градацию цветов). Эксперты выдали нам краски: три литра белой, синюю. Нужно было поклеить обои, подрезать на 2,5 сантиметра со всех сторон. И покраска двери. Юрий Царев:

Как человек, который клеил дома обои, я представляю, что это такое. Ольга Войтенкова:

К каким целям вы стремитесь? Что перед собой ставите? Дарья Дубина:

Следующая подготовка – куда-то выезжать, выступать за Республику Беларусь. И там показывать результаты. Юрий Царев:

Петр, как сложилась ваша история профессии? Почему вы решили стать сварщиком?

Петр Татусь:

Все было спонтанно. Я увидел сварку в интернете, она меня заинтересовала. И я решил поступить сначала в Пинский государственный профессионально-технический колледж машиностроения после 9 класса. Первые два курса прошли обычно, а на третьем курсе главный эксперт Беларуси по сварке предложил мне потренироваться с ним. Смотивировал, заинтересовал. Я попробовал, и мне очень понравилось. Юрий Царев:

Здорово, когда профессия приносит удовольствие. Плюс ко всему она превращается в спортивную дисциплину. Мне кажется, здесь должен проявляться особый азарт.