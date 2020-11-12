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Как волонтёры Столбцовского района проводят профилактику коронавируса?

12 ноября 2020 14:48
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Новости Беларуси. К здоровью нужно относиться бережно – в Столбцовском территориальном центре социального обслуживания населения это хорошо понимают, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как волонтёры Столбцовского района проводят профилактику коронавируса?-1

Занятия для посетителей здесь продолжаются, но небольшими группами. Все в масках, антисептики в зоне доступа. Также обязательно обрабатываются дверные ручки и все поверхности.

Как волонтёры Столбцовского района проводят профилактику коронавируса?-4

Подробности в видеоматериале.

# Коронавирус # общество # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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