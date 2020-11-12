Как волонтёры Столбцовского района проводят профилактику коронавируса?

Новости Беларуси. К здоровью нужно относиться бережно – в Столбцовском территориальном центре социального обслуживания населения это хорошо понимают, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Занятия для посетителей здесь продолжаются, но небольшими группами. Все в масках, антисептики в зоне доступа. Также обязательно обрабатываются дверные ручки и все поверхности.