Какой самый лучший совет получали жители столицы – провели опрос

Алина Трус, корреспондент:

Новое утро начинается с улыбки и вопроса минчанам. Давайте узнаем, какой самый лучший совет получали жители столицы?

Принцип: поступай с людьми так же, как хочешь, чтобы поступали с тобой.

Самый хороший совет мне давали мои родители. Я к ним всегда прислушивалась. Но иногда делала по-своему.

Если ты считаешь что-то верным – ты не можешь ошибаться.

– Надо слушать свое сердце, наверное?

– Скорее, мозг.

Знаете, самые лучшие советы дает жизнь. Она подсказывает, а ты сам делаешь выводы и отвечаешь – вот это лучше всего. А со стороны советы – это от лукавого.

Относиться к жизни проще, радостнее, искать что-то светлое, позитивное.

Не обращать внимания на мнения чужих людей, которые тебе не нужны. Прислушиваться лучше к самому себе, к своему сердцу.

Верить в себя и свои мечты. Если в себя веришь – в тебя верят все остальные. А если в себя не веришь – в тебя верить никто не будет никогда.