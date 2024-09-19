Какой самый лучший совет получали жители столицы – провели опрос

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с улыбки и вопроса минчанам. Давайте узнаем, какой самый лучший совет получали жители столицы?
Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с улыбки и вопроса минчанам. Давайте узнаем, какой самый лучший совет получали жители столицы?
Принцип: поступай с людьми так же, как хочешь, чтобы поступали с тобой.
Самый хороший совет мне давали мои родители. Я к ним всегда прислушивалась. Но иногда делала по-своему.
Если ты считаешь что-то верным – ты не можешь ошибаться.
– Надо слушать свое сердце, наверное?
– Скорее, мозг.
Знаете, самые лучшие советы дает жизнь. Она подсказывает, а ты сам делаешь выводы и отвечаешь – вот это лучше всего. А со стороны советы – это от лукавого.
Относиться к жизни проще, радостнее, искать что-то светлое, позитивное.
Не обращать внимания на мнения чужих людей, которые тебе не нужны. Прислушиваться лучше к самому себе, к своему сердцу.
Верить в себя и свои мечты. Если в себя веришь – в тебя верят все остальные. А если в себя не веришь – в тебя верить никто не будет никогда.
Быть в первую очередь самим собой, не бояться и поступать по-человечески всегда, относиться к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Я считаю, что это такой девиз жизни, потому что мы все люди и должны друг другу помогать.