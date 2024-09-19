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Какой самый лучший совет получали жители столицы – провели опрос

19 сентября 2024 10:32
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Какой самый лучший совет получали жители столицы – провели опрос-1

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с улыбки и вопроса минчанам. Давайте узнаем, какой самый лучший совет получали жители столицы?

Какой самый лучший совет получали жители столицы – провели опрос-3

Принцип: поступай с людьми так же, как хочешь, чтобы поступали с тобой.

Какой самый лучший совет получали жители столицы – провели опрос-5

Самый хороший совет мне давали мои родители. Я к ним всегда прислушивалась. Но иногда делала по-своему.

Какой самый лучший совет получали жители столицы – провели опрос-7

Если ты считаешь что-то верным – ты не можешь ошибаться.
– Надо слушать свое сердце, наверное?
– Скорее, мозг.

Какой самый лучший совет получали жители столицы – провели опрос-9

Знаете, самые лучшие советы дает жизнь. Она подсказывает, а ты сам делаешь выводы и отвечаешь – вот это лучше всего. А со стороны советы – это от лукавого.

Какой самый лучший совет получали жители столицы – провели опрос-11

Относиться к жизни проще, радостнее, искать что-то светлое, позитивное.

Какой самый лучший совет получали жители столицы – провели опрос-13

Не обращать внимания на мнения чужих людей, которые тебе не нужны. Прислушиваться лучше к самому себе, к своему сердцу.

Какой самый лучший совет получали жители столицы – провели опрос-15

Верить в себя и свои мечты. Если в себя веришь – в тебя верят все остальные. А если в себя не веришь – в тебя верить никто не будет никогда.

Какой самый лучший совет получали жители столицы – провели опрос-17

Быть в первую очередь самим собой, не бояться и поступать по-человечески всегда, относиться к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Я считаю, что это такой девиз жизни, потому что мы все люди и должны друг другу помогать.

# Алина Трус # Опрос

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