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Какой образ сделать на Новый год? Визажист и стилист подобрали несколько вариантов

31 декабря 2022 12:26
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До боя курантов остается совсем ничего. Как влюбить в себя Кролика с первого взгляда? Стать дивой Золотого Голливуда. Вашему вниманию сногсшибательный образ с кошачьими стрелками и изящными локонами. Красота, которая обезоруживает.  

Какой образ сделать на Новый год? Визажист и стилист подобрали несколько вариантов-1

Наталья Ткачева, визажист:  
Я беру черные тени, очень маленькую кисточку, чтобы можно было сделать изящный штрих во внутреннем уголке глаза. И вытягиваем уголочек немножко к переносице. Спокойная тень в натуральной гамме, коричнево-розовой, которая уместна на все случаи жизни. Здесь мы использовали и матовые текстуры. Над складочкой века, чтобы увеличить глаз. И на подвижном веке тень с перламутровым эффектом, чтобы сделать более объемный, нарядный эффект.  

Какой образ сделать на Новый год? Визажист и стилист подобрали несколько вариантов-4

Алина Долгополова, стилист-парикмахер:  
В данном случае мы сделали накрутку вертикальным способом: утюгом. Это сделать может абсолютно каждый человек. Мы выбрали акцент на боковом проборе. Актуальным аксессуаром в этом году являются самые простые невидимки, которые можно закалывать прямой линией, близко друг к другу, веером. Они всегда добавят праздности любому образу.  

Какой образ сделать на Новый год? Визажист и стилист подобрали несколько вариантов-7

Золотое правило мейка – акцент на глаза либо губы. Но в новогоднюю ночь можно позволить сиять, как бенгальские огни. Для встречи с 2023-м выбирайте голубой, белый, розовый, серебристый.  

Какой образ сделать на Новый год? Визажист и стилист подобрали несколько вариантов-10

Эти тона легко сочетаются и выглядят благородно. Добавим эффекта «вау» фиолетовой стрелкой и фуксией на губах. Кстати, неоновые и металлизированные оттенки – модные козыри следующего года.  

Какой образ сделать на Новый год? Визажист и стилист подобрали несколько вариантов-13

Наталья Ткачева:  
Для создания эффекта праздничного макияжа можно использовать несколько оттенков розового. На внутренний уголок вы можете положить разбеленный розовый либо даже белый цвет. Дальше оттенок чуть поярче и максимально яркий цвет – ближе ко внешнему углу глаза. Это сделает глаз более выразительным и добавит ему глубины.  

Какой образ сделать на Новый год? Визажист и стилист подобрали несколько вариантов-16

Алина Долгополова:  
В данном образе мы используем более лаконичную, гладкую прическу, так как у нас акценты больше сосредоточены на макияже, на аксессуарах. Образ у нас вечерний, поэтому мы предпочли очень лаконичную, гладкую гулечку. Для этого мы собираем волосы в хвост обычный, делим на две части. Скручиваем два жгута, затем эти жгуты между собой переплетаем вокруг нашего хвоста.  

Какой образ сделать на Новый год? Визажист и стилист подобрали несколько вариантов-19

Последний образ будет эльфийским. Слегка подкрутим пряди. Заплетем по бокам две воздушные косы, соединим между собой, и неземная прическа готова! Можете оставить косы в свободном полете или собрать в хвост. Ориентируйтесь на случай и свой настрой.  

Какой образ сделать на Новый год? Визажист и стилист подобрали несколько вариантов-22

Наталья Ткачева:  
Для любителей очень легкого, невесомого макияжа глаз, можно использовать совсем светлые оттенки. Белый перламутр. В принципе, это хайлайтер, но его можно использовать как тени на глазах. И как мягкой пушистой кроличьей лапкой погладили немножко подвижное веко и создали влажное свечение. Весь акцент в этом макияже уходит на яркие сочные губы. Ягодный цвет вполне в тренде наступающего года. Также и по версии Pantone.  

Какой образ сделать на Новый год? Визажист и стилист подобрали несколько вариантов-25

Будьте прекрасны, и звезды будут на вашей стороне.  
 

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# Красота # общество # Наталья Ткачева # Алина Долгополова # Анастасия Макеева # Фотофакт

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