Какой образ сделать на Новый год? Визажист и стилист подобрали несколько вариантов

До боя курантов остается совсем ничего. Как влюбить в себя Кролика с первого взгляда? Стать дивой Золотого Голливуда. Вашему вниманию сногсшибательный образ с кошачьими стрелками и изящными локонами. Красота, которая обезоруживает.

Наталья Ткачева, визажист:

Я беру черные тени, очень маленькую кисточку, чтобы можно было сделать изящный штрих во внутреннем уголке глаза. И вытягиваем уголочек немножко к переносице. Спокойная тень в натуральной гамме, коричнево-розовой, которая уместна на все случаи жизни. Здесь мы использовали и матовые текстуры. Над складочкой века, чтобы увеличить глаз. И на подвижном веке тень с перламутровым эффектом, чтобы сделать более объемный, нарядный эффект.

Алина Долгополова, стилист-парикмахер:

В данном случае мы сделали накрутку вертикальным способом: утюгом. Это сделать может абсолютно каждый человек. Мы выбрали акцент на боковом проборе. Актуальным аксессуаром в этом году являются самые простые невидимки, которые можно закалывать прямой линией, близко друг к другу, веером. Они всегда добавят праздности любому образу.

Золотое правило мейка – акцент на глаза либо губы. Но в новогоднюю ночь можно позволить сиять, как бенгальские огни. Для встречи с 2023-м выбирайте голубой, белый, розовый, серебристый.

Эти тона легко сочетаются и выглядят благородно. Добавим эффекта «вау» фиолетовой стрелкой и фуксией на губах. Кстати, неоновые и металлизированные оттенки – модные козыри следующего года.

Наталья Ткачева:

Для создания эффекта праздничного макияжа можно использовать несколько оттенков розового. На внутренний уголок вы можете положить разбеленный розовый либо даже белый цвет. Дальше оттенок чуть поярче и максимально яркий цвет – ближе ко внешнему углу глаза. Это сделает глаз более выразительным и добавит ему глубины.

Алина Долгополова:

В данном образе мы используем более лаконичную, гладкую прическу, так как у нас акценты больше сосредоточены на макияже, на аксессуарах. Образ у нас вечерний, поэтому мы предпочли очень лаконичную, гладкую гулечку. Для этого мы собираем волосы в хвост обычный, делим на две части. Скручиваем два жгута, затем эти жгуты между собой переплетаем вокруг нашего хвоста.

Последний образ будет эльфийским. Слегка подкрутим пряди. Заплетем по бокам две воздушные косы, соединим между собой, и неземная прическа готова! Можете оставить косы в свободном полете или собрать в хвост. Ориентируйтесь на случай и свой настрой.

Наталья Ткачева:

Для любителей очень легкого, невесомого макияжа глаз, можно использовать совсем светлые оттенки. Белый перламутр. В принципе, это хайлайтер, но его можно использовать как тени на глазах. И как мягкой пушистой кроличьей лапкой погладили немножко подвижное веко и создали влажное свечение. Весь акцент в этом макияже уходит на яркие сочные губы. Ягодный цвет вполне в тренде наступающего года. Также и по версии Pantone.