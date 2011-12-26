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Какой макияж идеально подойдет для встречи 2012 года? Делаем актуальный новогодний мейк-ап

26 декабря 2011 18:53
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Чтобы проводить уходящий год и встретить новый во всеоружии, без особого макияжа не обойтись. Главное – подчеркнуть выразительность глаз. Смелей выбирайте яркие краски! В новогоднем мейк-апе 2012-о стилисты как никогда пользуются насыщенными оттенками теней и мерцающей пудрой.

Татьяна Седова, стилист-визажист:
Сначала мы нанесли тон, сделали коррекцию лица.

Какой макияж идеально подойдет для встречи 2012 года? Делаем актуальный новогодний мейк-ап-1

Для того, чтобы макияж продержался вплоть до рассвета, наносим базу для теней. Набираем средство на кисточку и аккуратно растушевываем.

Какой макияж идеально подойдет для встречи 2012 года? Делаем актуальный новогодний мейк-ап-4

Татьяна Седова, стилист-визажист:
На подвижное веко наносим серые перламутровые тени.

Прокрашиваем подвижное веко от внутреннего уголка глаза к внешнему.

Какой макияж идеально подойдет для встречи 2012 года? Делаем актуальный новогодний мейк-ап-7

Какой макияж идеально подойдет для встречи 2012 года? Делаем актуальный новогодний мейк-ап-9

Старайтесь делать кистью легкие мазки, чтобы не утяжелять макияж. Затем, для усиления блеска, покрываем серые тени белоснежным перламутром.

Какой макияж идеально подойдет для встречи 2012 года? Делаем актуальный новогодний мейк-ап-12

Татьяна Седова, стилист-визажист:
А далее нижнее веко подчеркиваем темные тенями.

Мы выбрали черный оттенок для максимально яркого и насыщенного результата.

Какой макияж идеально подойдет для встречи 2012 года? Делаем актуальный новогодний мейк-ап-15

Какой макияж идеально подойдет для встречи 2012 года? Делаем актуальный новогодний мейк-ап-17

Упругой кисточкой набираем цвет, чуть стряхиваем и наносим выразительную линию, начиная с внешнего уголка глаза.

Какой макияж идеально подойдет для встречи 2012 года? Делаем актуальный новогодний мейк-ап-20

Татьяна Седова, стилист-визажист:
Также в складку верхнего века наносим темные тени и растушевываем к брови.

Как видите, глаза уже обретают особый блеск, сияние и подчеркнутую линию.

Какой макияж идеально подойдет для встречи 2012 года? Делаем актуальный новогодний мейк-ап-23

Для усиления эффекта используем подводку.

Какой макияж идеально подойдет для встречи 2012 года? Делаем актуальный новогодний мейк-ап-26

Если вы не умеете равномерно наносить ее жидкий вариант, выбирайте твердую текстуру или запаситесь специальным фломастером, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Какой макияж идеально подойдет для встречи 2012 года? Делаем актуальный новогодний мейк-ап-29

Еще одна тенденция праздничного сезона – макси-ресницы, поэтому не лишним будет отыскать в косметичке тушь для увеличения их объема и длины.

Какой макияж идеально подойдет для встречи 2012 года? Делаем актуальный новогодний мейк-ап-32

Завершаем макияж нанесением легкого румянца и блеска. Готово!

Какой макияж идеально подойдет для встречи 2012 года? Делаем актуальный новогодний мейк-ап-35

Какой макияж идеально подойдет для встречи 2012 года? Делаем актуальный новогодний мейк-ап-37

Не забывайте в течение долгого праздника периодически добавлять сияния вашим губам и использовать пуховку с пудрой. Будьте неотразимой!

# общество # Косметология

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