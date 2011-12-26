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Полтысячи велосипедных дорожек свяжут районы Минска

26 декабря 2011 18:04
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Новости Беларуси, Минск. Мингорсовет утвердил концепцию обеспечения системы велосипедного движения.

На территории каждого из девяти районов ежегодно будут прокладывать новые магистрали для двухколесных. Исчезнут барьеры в виде высоких бордюров, установят знаки и нанесут разметку.

Кроме того, появятся шесть велосипедных турмаршрутов, которые пройдут через основные достопримечательности города, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Один из пилотных проектов – Юго-Запад. Вышел из дома, у тебя должна быть возможность безопасного и удобного проезда по территории микрорайона, чтобы выбраться на магистральную сеть, а затем подключиться к большой велодорожке и так далее.

# общество

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