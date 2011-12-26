Полтысячи велосипедных дорожек свяжут районы Минска

Новости Беларуси, Минск. Мингорсовет утвердил концепцию обеспечения системы велосипедного движения.

На территории каждого из девяти районов ежегодно будут прокладывать новые магистрали для двухколесных. Исчезнут барьеры в виде высоких бордюров, установят знаки и нанесут разметку.

Кроме того, появятся шесть велосипедных турмаршрутов, которые пройдут через основные достопримечательности города, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

Один из пилотных проектов – Юго-Запад. Вышел из дома, у тебя должна быть возможность безопасного и удобного проезда по территории микрорайона, чтобы выбраться на магистральную сеть, а затем подключиться к большой велодорожке и так далее.