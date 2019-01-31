Каким профессиям можно обучиться на курсах от службы занятости?

Юлия обучается на курсах от службы занятости. Юлия Ляхович:

Я всегда хотела быть парикмахером, мне всегда это было очень близко. Мне это очень нравится, мне это доставляет удовольствие.

Юлия способна часами вдохновлённо говорить о тонкостях парикмахерского дела. Бьюти-искусству девушка пока только обучается. За плечами – высшее образование, приличный опыт работы по специальности экономист, но профессионально орудовать салонным инструментарием грезила всю жизнь. Воплотить заветную мечту в реальность помогают курсы от службы занятости.

Светлана Ванкевич, преподаватель курсов по парикмахерскому искусству, маникюру и педикюру УО «Республиканский институт профессионального образования»:

Мы даём со старта начальный разряд. У нас полностью программа соответствует государственным стандартам. Это 4-ый разряд парикмахеров, 3-ий разряд по маникюру и 3-ий разряд мастеров по педикюру. Трудоустроиться они могут в любую парикмахерскую.

А пока будущие «маэстро красоты» только постигают азы нового ремесла, Александр около года оттачивает своё мастерство на станках минского завода. Александр Цикунов, оператор станков ЦПУ:

Так как в основной профессии возникли проблемы со здоровьем, пришлось обратиться в центр занятости, пойти на курсы. Был перечень профессий, но это самое оптимальное для меня.

Специальность Александра сегодня в ТОПе на бирже труда. Впрочем, рабочие руки были востребованы всегда. А с развитием технологий и автоматизацией многих процессов такая тенденция сохранится ещё надолго. Работодатели готовы платить специалистам с узкоспециализированными знаниями. Евгений Игнатчик, начальник отдела кадров и контрольно-организационной работы холдинга «БелОМО»:

Из числа рабочих специальностей – наиболее востребованные специальности станочные от центра занятости. За 2017 год мы таких ребят приняли 7 человек, в 2018 году – двое.

В Беларуси за минувший год заметно сократился процент официальных безработных и заметно выросло число вакансий. Во многих сферах нанимателям приходится бороться за ценные кадры, особенно за специалистов прикладных навыков. Артем Рыбак, директор Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе УО «Республиканский институт профессионального образования»:

Для подготовки взрослого населения мы предоставляем услуги как переподготовки с различных рабочих профессий, так и повышения квалификации.

В 2019 год обучение безработных и иных категорий граждан организовано по 33 профессиям, в том числе с гарантией последующего трудоустройства. Востребованы сегодня электрогазосварщики, повара, парикмахеры, водители погрузчика, троллейбуса, монтажники санитарно-технических систем и оборудования, операторы станков с программным управлением и иные. Наталья Ващило, начальник отдела обучения граждан управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

В Минске кадровая потребность составляет более 17 тысяч человек. Граждане, которые, в первую очередь, не имеют профессии, утратили свою квалификацию либо те, у кого появились медицинские противопоказания к имеющейся профессии.