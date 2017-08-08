Прямой эфир

Какие растения имеют источник белка, могут заменить сахар и чай?

08 августа 2017 11:30
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На даче у Антона Гаховича вместо клумбы со цветами, можно увидеть альпийскую горку с различными травами: чабрец, мелисса, душица, мята, тархун, шалфей… Это лишь небольшая часть того, что растёт на участке.

Выращивание душистых растений заинтересовало парня 5 лет назад. Молодой человек стал изучать виды трав и их полезные свойства. Оказалось, это весьма увлекательно и интересно. К примеру, теперь вместо сахара он добавляет в чай растительный заменитель.

Благодаря растениям, Антон также свёл к минимуму употребление мяса. Выяснил, что некоторые травы – сильнейший источник белка.

Но всё же, основной урожай трав, который молодой человек собирает примерно пять раз в год, – идёт на изготовление вкусного и полезного чая. В магазине этот напиток Антон уже не покупает.

Также травы можно добавить в варение и компот. Они придадут этим лакомствам неповторимый вкус.

# общество # Растения и цветы # Фотофакт # Антон Гахович

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