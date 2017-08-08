Необычные велосипеды: уникальные изобретения и эксперименты с «железным конём»

Артём Некрашевич создаёт электровелосипеды. Парень понял, что хочет разработать что-то своё. Кроме того, заводские велосипеды он нашёл неоправданно тяжёлыми.

Ехать дальше, быстрее и затрачивать меньше энергии. Основные принципы, которые отметил для себя новатор. Уникальность разработки в том, что этот электровелосипед со скоростью как 10, так и 20, 30, 40 км/час.

Геннадий Краевский ездит на обычном велосипеде, но всегда с любимой музыкой и красивой подсветкой. Мастер любит экспериментировать и отличаться от других на велодорожке.

Велосипед – экологический транспорт. Он делает здоровее не только человека, но и природу в целом. Катайтесь на велосипедах и не бойтесь экспериментировать со своим «железным конём». Быть может, именно ваша разработка поможет сделать этот вид транспорта ещё лучше.