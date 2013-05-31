Погода в Минске: чего ждать горожанам в начале июня?

Новости Беларуси. Чего ждать горожанам от погоды в ближайшие дни?

Дмитрий Рябов, начальник службы метеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

Нашу столицу ждет по-настоящему летняя погода, но, к сожалению, без грозовых дождей не обойдется. В Минске объявлен оранжевый уровень опасности. В субботу прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью плюс 13-15 градусов, днем – плюс 25-27. В воскресенье в столице ожидаются кратковременные дожди с грозами и шквалистые усиления ветра. Температура воздуха ночью в воскресенье прогнозируется 12-14 градусов тепла, а днем 24-26 градусов. В начале следующей недели характер погоды существенно не изменится.