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Погода в Минске: чего ждать горожанам в начале июня?

31 мая 2013 18:18
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Новости Беларуси. Чего ждать горожанам от погоды в ближайшие дни?

Дмитрий Рябов, начальник службы метеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:
Нашу столицу ждет по-настоящему летняя погода, но, к сожалению, без грозовых дождей не обойдется. В Минске объявлен оранжевый уровень опасности. В субботу прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью плюс 13-15 градусов, днем – плюс 25-27. В воскресенье в столице ожидаются кратковременные дожди с грозами и шквалистые усиления ветра. Температура воздуха ночью в воскресенье прогнозируется 12-14 градусов тепла, а днем 24-26 градусов. В начале следующей недели характер погоды существенно не изменится.

# общество # Погода в Беларуси

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