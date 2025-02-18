Какие профессии будут востребованы в будущем? Мнение карьерного консультанта

Разработчики нейросетей, специалисты по обработке данных и кибербезопасности. Под влиянием технологий, цифровизации и новых экономических трендов рынок труда стремительно меняется. И чтобы быть конкурентоспособным, важно осваивать цифровые технологии, развивать креативность и гибкость мышления. Давайте рассмотрим ключевые профессии будущего и навыки, которые помогут оставаться востребованными.

Ирина каленчук, HR, карьерный консультант:

Турагенты, страхование, сфера логистики, у всех профессий, у которых есть больше операционной работы: внесение заявки, внесение в базу. Нужны будут люди, которые будут проверять этих роботов, которые будут этим заниматься. Информационные технологии сейчас заходят в каждую из сфер и смотрят, что из работы людей можно упростить. Безусловно, это направления связанные с нейросетями, программисты, робототехники. Это и кибербезопасность.

Все больше актуальны профессии, связанные с чувствами и эмоциями: психологи, коучи и специалисты в области эмоционального интеллекта. Эти эксперты помогают людям адаптироваться к стрессам и вызовам повседневной жизни. В то же время профессии, связанные с охраной окружающей среды, продолжают занимать лидирующие позиции, оставаясь важными независимо от цифровизации и технологических изменений.