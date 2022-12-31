Как Беларусь противостояла санкциям в 2022-м? Рассказала экономический обозреватель СТВ Наталья Надольская

Новости Беларуси. В преддверии Нового года принято подводить итоги. У журналистов и телеведущих СТВ они объединились с профессиональным отношением к событиям, происходящим в нашей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вспомнить главное, расставить акценты и проанализировать результаты – вот цель нашей праздничной рубрики «Своими глазами».

Наталья Надольская, экономический обозреватель СТВ:

«Дайте мне экономику, остальное за мной!» Эта фраза нашего Президента стала лейтмотивом уходящего года. И экономика в нем была главной темой. Мне как экономическому обозревателю в этом году было, о чем вам рассказать. А это значит, что работа предприятий не останавливалась, объемы производства росли, все больше стран открывали свои границы для нашей экспортной продукции. Мы продолжили перестраивать логистические маршруты, налаживать новые экономические связи, модернизировать производство. И преуспели в этом, потому что уже многое было сделано «до». В ковидные и санкционные времена. И это не чудо, а наша с вами, белорусы, слаженная работа.

Мы доказали всему миру, что готовы противостоять любому давлению, выстоять в самых сложных ситуациях, да еще и подкинуть дров тем, кто потратил все силы на санкции и на войну. Это был тяжелый период – год проверки на прочность. Экономика Беларуси не первый год является мишенью беспрецедентных западных санкций. В этом году их ввели против нашего стратегического партнера, союзника, и еще нам пакетик добавили, чтобы мы точно не смогли их обойти. И что в итоге?

Как и задумано: мы нашли силы друг в друге. Россия с удивлением обнаружила, что в Беларуси не только картофель выращивают, но и технологиями владеют такими, которые способны заменить их действительно критически важные позиции, которые в силу эмбарго стали недоступны. Оптика, электроника, микросхемы – все предприятия, которые сегодня работают на две страны, мы бережно сохранили со времен Союза, модернизировали и сегодня помогаем союзникам, не бесплатно, конечно. В ответ на беспрецедентные санкции Беларусь и Россия усилили интеграцию. 28 союзных программ. И 60 % задач уже выполнено. Вопреки пессимистичным прогнозам злопыхателей, наш товарооборот только вырос до рекордных 50 миллиардов долларов. Равные условия для предприятий и единый рынок энергоносителей. Беларусь и Россия впервые согласовали цену на газ на три года вперед.

Сделано много, но еще больше планов на будущий год. Россия и Беларусь будут и дальше устранять препятствия во внутренней торговле Союзного государства и стран ЕАЭС, работать над созданием единых рынков, внедрять новые технологии, вместе и сообща замещать критический импорт. Мы открыли окно возможностей в сотрудничестве с российскими регионами и новыми странами. Беларусь выполнила важную стратегическую задачу – переориентирование своих поставок на рынки дружественных государств. Инвестиции не прекращаются, а на место прежних партнеров приходят новые.

В уходящем году мы много говорили о продовольственной безопасности. Взлетевшие мировые цены на зерно и потребность населения в качественных и при этом доступных продуктах открыла новые возможности для аграрных стран. Белорусский агропромышленный комплекс наращивает экспорт, осваивает новые рынки и оздоравливает организации. По производству большинства видов сельхозпродукции на душу населения мы существенно превосходим многие страны. Беларусь не только обеспечивает себя продовольствием, но и обладает значительным экспортным потенциалом. Сегодня отечественные предприятия работают над расширением поставок на традиционные рынки сбыта, а также ищут новые. Всего продукция АПК поставляется почти в 100 стран мира.