Какие меры примут пограничники, чтобы уменьшить очереди перед праздниками

Новости Беларуси. Белорусские пограничники примут меры для уменьшения очередей на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В канун рождественских и новогодних праздников белорусы и жители соседних стран часто ездят за рубеж. В связи с этим в пунктах пропуска традиционно увеличивается пассажиропоток. И чтобы обеспечить людям комфортное передвижение, в Госпогранкомитете примут ряд необходимых мер.

Юрий Куприянов, официальный представитель Госпогранкомитета:

В пунктах пропуска будет увеличено число пограничников. С контрольными службами сопредельных государств прорабатываются вопросы ритмичного оформления граждан и транспортных средств и оперативного реагирования на случаи образования значительных очередей.

По прогнозам специалистов, к началу праздничных выходных наиболее загруженными окажутся выездные направления, а к их завершению увеличение пассажиропотока будет отмечаться уже при въезде в Беларусь.