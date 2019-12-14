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Какие меры примут пограничники, чтобы уменьшить очереди перед праздниками

14 декабря 2019 11:31
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Новости Беларуси. Белорусские пограничники примут меры для уменьшения очередей на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие меры примут пограничники, чтобы уменьшить очереди перед праздниками-1

В канун рождественских и новогодних праздников белорусы и жители соседних стран часто ездят за рубеж. В связи с этим в пунктах пропуска традиционно увеличивается пассажиропоток. И чтобы обеспечить людям комфортное передвижение, в Госпогранкомитете примут ряд необходимых мер.

Какие меры примут пограничники, чтобы уменьшить очереди перед праздниками-4

Юрий Куприянов, официальный представитель Госпогранкомитета:
В пунктах пропуска будет увеличено число пограничников. С контрольными службами сопредельных государств прорабатываются вопросы ритмичного оформления граждан и транспортных средств и оперативного реагирования на случаи образования значительных очередей.

По прогнозам специалистов, к началу праздничных выходных наиболее загруженными окажутся выездные направления, а к их завершению увеличение пассажиропотока будет отмечаться уже при въезде в Беларусь.

Какие меры примут пограничники, чтобы уменьшить очереди перед праздниками-7

Следить за обстановкой перед пунктами пропуска можно в режиме онлайн. Такую возможность предоставляет информационный портал пограничного ведомства.

# Государственная граница Беларуси # общество # Юрий Куприянов # Фотофакт

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