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В Смолевичах введут в эксплуатацию 9 артезианских скважин

08 апреля 2013 15:36
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Новости Минской области. «Хрустальнай источник». 9 артезианских скважин со станцией обезжелезивания введут в эксплуатацию в Смолевичском районе в ближайшее время. Это предусмотрено генпланом развития города.

Ввод в эксплуатацию объектов позволит полностью решить проблемы водоснабжения в городе и повысить ее качество. Строительство новых питьевых источников в городе-спутнике развернут летом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дмитрий Шиманович, начальник водоканализационного хозяйства КУП «Смолевичкое жилищно-коммунальное хозяйство»:
В городе Смолевичи стоят отдельно стоящие скважины, которые по санитарным нормам уже не проходят показания, которые нужно выносить за пределы города. Из-за этого у нас планируется построить водозабор. Если мы построим водозабор, то, соответственно, улучшится и качество воды, и водоснабжение всего города Смолевичи.

# Государственная политика # Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства

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