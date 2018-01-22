Прямой эфир

Какие изменения Кодекса об административных правонарушениях коснутся участников дорожного движения?

22 января 2018 15:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Участников дорожного движения ждут изменения в Кодексе об административных правонарушениях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Какие изменения Кодекса об административных правонарушениях коснутся участников дорожного движения?-1

Новые нормы вступают в силу 30 января. К примеру, водители-бесправники, которые дважды попали в поле зрения инспекторов, рискуют получить внушительный штраф, а то и попасть под административный арест до 15 суток.

Больше о новых правилах в сюжете.

# общество # Дорожное движение # Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Анатолий Лаппо: Главное – не допустить ухудшения пограничной безопасности Республики Беларусь
22 января 2018 15:31

Анатолий Лаппо: Главное – не допустить ухудшения пограничной безопасности Республики Беларусь

«Очень хочется, чтобы рано или поздно не стало в мире войн»: чем и кому помогает Белорусский фонд мира в Молодечно
22 января 2018 14:18

«Очень хочется, чтобы рано или поздно не стало в мире войн»: чем и кому помогает Белорусский фонд мира в Молодечно

Праздник духа и хорошего настроения: спортсмены и простые белорусы окунулись в ледяную купель в СОК «Олимпийский» в Минске
22 января 2018 14:07

Праздник духа и хорошего настроения: спортсмены и простые белорусы окунулись в ледяную купель в СОК «Олимпийский» в Минске