Какие изменения Кодекса об административных правонарушениях коснутся участников дорожного движения?

Новости Беларуси. Участников дорожного движения ждут изменения в Кодексе об административных правонарушениях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новые нормы вступают в силу 30 января. К примеру, водители-бесправники, которые дважды попали в поле зрения инспекторов, рискуют получить внушительный штраф, а то и попасть под административный арест до 15 суток.