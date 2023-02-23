«Это всенародный праздник». В Беларуси отмечают День защитника Отечества

Теплые слова в адрес тех, кто прошел фронтовыми дорогами и сегодня стоит на защите интересов государства, 22 декабря звучали во Дворце Республики. Там прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитников Отечества и 105-летию Вооруженных Сил. Сегодня, учитывая хрупкость мира, на военных все смотрят с надеждой и верой. Ведь именно они являются гарантами нашего спокойствия и безопасности.

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:

Это всенародный праздник, потому что в большей или меньшей степени все мы причастны к защите нашего Отечества. И поэтому мы все как один, будь то хлебороб в поле, рабочий на заводе, военнослужащий на боевом дежурстве – мы все вносим свой вклад в дело безопасности нашего государства. И в этот день хочется пожелать всего самого доброго всем защитникам Отечества. Которые в погонах, которые мирным трудом укрепляют нашу Родину. А чтобы это все происходило под мирным небом, мы, как и раньше, будем стоять на страже наших воздушных границ.