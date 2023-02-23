Прямой эфир

«Это всенародный праздник». В Беларуси отмечают День защитника Отечества

23 февраля 2023 06:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. День защитников Отечества отмечают сегодня в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 февраля в нашей стране – одна из самых важных дат. Праздник глубоко значим для всех поколений.  

«Это всенародный праздник». В Беларуси отмечают День защитника Отечества-1

Теплые слова в адрес тех, кто прошел фронтовыми дорогами и сегодня стоит на защите интересов государства, 22 декабря звучали во Дворце Республики. Там прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитников Отечества и 105-летию Вооруженных Сил. Сегодня, учитывая хрупкость мира, на военных все смотрят с надеждой и верой. Ведь именно они являются гарантами нашего спокойствия и безопасности.

«Это всенародный праздник». В Беларуси отмечают День защитника Отечества-4

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:  
Это всенародный праздник, потому что в большей или меньшей степени все мы причастны к защите нашего Отечества. И поэтому мы все как один, будь то хлебороб в поле, рабочий на заводе, военнослужащий на боевом дежурстве – мы все вносим свой вклад в дело безопасности нашего государства. И в этот день хочется пожелать всего самого доброго всем защитникам Отечества. Которые в погонах, которые мирным трудом укрепляют нашу Родину. А чтобы это все происходило под мирным небом, мы, как и раньше, будем стоять на страже наших воздушных границ.  

«Это всенародный праздник». В Беларуси отмечают День защитника Отечества-7

Справляясь с новыми вызовами и угрозами, белорусские военнослужащие 24/7 обеспечивают безопасность нашей страны и нашего народа. Не зря говорят, что 23 февраля – праздник мужества и патриотизма. А главные на нем – те, кто верен своему долгу и своей земле.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# День защитника Отечества # общество # Анатолий Булавко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«К хорошему леваку стали проще относиться». В каком случае измена может не привести к разводу?
22 февраля 2023 20:07

«К хорошему леваку стали проще относиться». В каком случае измена может не привести к разводу?

Какие предатели Родины не побоятся даже высшей меры наказания? В психологии преступников разобрался Лазуткин
22 февраля 2023 19:42

Какие предатели Родины не побоятся даже высшей меры наказания? В психологии преступников разобрался Лазуткин

Чингиз Ахмадов: имидж Беларуси здесь видится только с хорошей стороны
22 февраля 2023 19:33

Чингиз Ахмадов: имидж Беларуси здесь видится только с хорошей стороны