Какие диагностические методы помогают стать мамой в роддоме Минской области? Расскажут специалисты
В Минской области вопросам здравоохранения – особое внимание. В регионе улучшают качество помощи, применяют новые технологии на практике. Только за прошлый год Минщина пополнилась пятью современными медицинскими объектами. И этот год не исключение. Какие уникальные операции проводят врачи и как модернизируют объекты? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.
В клиническом роддоме особое внимание уделяют технической укомплектованности. Они по оснащению профильного учреждения лучшие в стране. Для примера – практику использования кардиотокографии, или сокращено КТГ, ввел в нашей стране областной роддом. Диагностика позволяет определить состояние плода, регистрируя частоты сокращения сердца ребенка и контролируя маточный тонус.
В клиническом роддоме представлено сразу несколько видов кардиотокографии.
Ольга Шапетько, заместитель главного врача по медицинской части клинического родильного дома Минской области:
Это базовая станция записи КТГ, она знаменательна тем, что здесь датчики не соединены проводами с самой станцией. Здесь есть возможность записи КТГ у нескольких женщин, вплоть до 8 человек. Информация записывается в базу, там, где мы можем выбрать, писать она может в течение суток. То есть в основном мы используем для женщин, которым нужна длительная запись КТГ по показаниям со стороны плода. Плюс то, что женщина может спокойно, учитывая, что длительно мы можем проводить запись, то есть необязательно она привязана к одному месту, то есть она может спокойно передвигаться в пределах одного отделения, в палате и так далее.
Областной роддом единственный в стране внедрил технологию домашней кардиотокографии. Пациентки могут проводить диагностику прямо у себя дома, в привычной обстановке, находясь при этом под постоянным наблюдением.
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