Какие диагностические методы помогают стать мамой в роддоме Минской области? Расскажут специалисты

В Минской области вопросам здравоохранения – особое внимание. В регионе улучшают качество помощи, применяют новые технологии на практике. Только за прошлый год Минщина пополнилась пятью современными медицинскими объектами. И этот год не исключение. Какие уникальные операции проводят врачи и как модернизируют объекты? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

В клиническом роддоме особое внимание уделяют технической укомплектованности. Они по оснащению профильного учреждения лучшие в стране. Для примера – практику использования кардиотокографии, или сокращено КТГ, ввел в нашей стране областной роддом. Диагностика позволяет определить состояние плода, регистрируя частоты сокращения сердца ребенка и контролируя маточный тонус.