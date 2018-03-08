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Какие цветы покупают минчане на 8 Марта и что они означают?

08 марта 2018 18:36
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Новости Беларуси. Как только ни поздравляют 8 Марта милых дам мужчины, и все-таки от традиций не уйдешь. Цветы – абсолютный хит продаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие цветы покупают минчане на 8 Марта и что они означают?-1

Розы, мимозы, тюльпаны. С самого утра у всех торговых точек небывалый ажиотаж. Продавцы признаются, что 8 марта – самый кассовый день: мужчины не скупятся на букеты для любимых. В цветочное многообразие сегодня окунулся корреспондент Максим Слиж.

Какие цветы покупают минчане на 8 Марта и что они означают?-4

Максим Слиж, СТВ:
Главная цель сегодня у любого мужчины – купить тот самый заветный букет цветов. Но у самого популярного цветка в этот день – тюльпана – десятки оттенков, которые передают чувства. Попробуем узнать, как у сильного пола, так и у слабого, какие оттенки им более приятны и какие чувства вызывают.

Какие цветы покупают минчане на 8 Марта и что они означают?-7

Пока я только проявляю интерес к особенностям палитры, у продавцов нет отбоя от покупателей.

Какие цветы покупают минчане на 8 Марта и что они означают?-10

Горожане:
Цветы расходятся в больших объемах. Люди абсолютно разные, вкусы разные, цвета.

Какие цветы покупают минчане на 8 Марта и что они означают?-13

В такую погоду все хотят желтенькие. Выходишь, и сразу солнышко.

Какие цветы покупают минчане на 8 Марта и что они означают?-16

Каждый выбирает, конечно, ориентируясь на собственный вкус. Как оказалось, не только в подарок родным и близким.

Какие цветы выбирают белорусы 8 Марта

Какие цветы покупают минчане на 8 Марта и что они означают?-19

Цены у конкурентов варьируются. Все зависит от размера цветка и желания заработать. Можно найти тюльпаны за 2 рубля (кстати, это самый популярный ценник). А если берешь не один десяток – можно получить внушительную скидку. Пора определиться и нам.

Какие цветы покупают минчане на 8 Марта и что они означают?-22

Максим Слиж:
Девушка, здравствуйте. Помогите мне собрать четыре разных букетика, и каждый под свое настроение. Ведь каждый цвет что-то означает, правда?

Какие цветы покупают минчане на 8 Марта и что они означают?-25

Надежда, продавец:
Конечно. Желтый – это улыбка, белые – это нежность.

Какие цветы покупают минчане на 8 Марта и что они означают?-28

Девушка с именем Надежда, упаковывая радость, нежность и улыбку, делится подробностями вкусовых предпочтений покупателей в зависимости от возраста и бюджета.

Какие цветы покупают минчане на 8 Марта и что они означают?-31

Максим Слиж:
Какими вообще объемами берут, по сколько штучек?

Надежда:
Сегодня штук тридцать… Вот, для ваших любимых женщин: и нежность, и радость, и улыбка, и любовь.

Какие цветы покупают минчане на 8 Марта и что они означают?-34

Наряду с тюльпанами в топе розы, за ними так же выстраиваются внушительные очереди. Сколько всего в стране удалось реализовать цветов, точно не известно. Но если предположить, то это знаменитый миллион алых, красных, белых роз.

Какие цветы покупают минчане на 8 Марта и что они означают?-37

Столько же вестников разлуки, которые сегодня говорят только о самых нежных и искренних чувствах.

# общество # 8 Марта # Фотофакт # Максим Слиж

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