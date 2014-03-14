Какие цветы актуальны весной 2014 года и какая легенда связана с тюльпанами?

Тюльпаны. Сегодня без этих цветов нельзя представить праздник 8 Марта. Нежные бутоны, кажется, олицетворяют всю романтичность, доброту и искренность женской натуры.

Не случайно об этом цветке существует красивая легенда. Однажды персидскому царю Фархаду принесли ложное известие о гибели его возлюбленной. Обезумевший от горя султан погнал коня прямо на скалы. На месте его гибели и выросли алые цветы. По сей день красные тюльпаны – символ любви и преданности.

Несмотря на то, что эти цветы ассоциируются с 8 Марта, в природе они зацветают лишь поздней весной. И только в одной из оранжерей Ботанического сада столицы время изменило свой ход. В преддверии праздника здесь распустились сотни ярких бутонов. Курирует сказочную коллекцию Юлия Ивановна Рыженкова. Сегодня здесь можно увидеть уникальные сорта цветов.

Юлия Рыженкова, сотрудник Ботанического сада НАН Беларуси и куратор коллекции луковичных цветов:

Это очень современные сейчас и очень модные считаются и по расцветке, и по форме бокала. По размеру небольшие. Это сорт Фабио. У них крупный бутон и довольно приятная окраска.

Гамельтон, Зарина, Дальтона, Кембридж. У каждого сорта своя оригинальная расцветка: от ярко-малиновой до причудливо-пестрой.

Юлия Рыженкова, сотрудник Ботанического сада НАН Беларуси и куратор коллекции луковичных цветов:

Самыми популярными остаются тюльпаны класса Триумф. В открытом грунте они в начале мая цветут. Достоинства этого класса в том, что они могут быть двухцветными. Довольно приятная окраска. В этом году мы посадили преимущественно белые сорта.

Во время цветения тюльпанов Юлия Ивановна особенно часто заглядывает в теплицу. Оказывается, чтобы цветы подоспели к празднику, выгоняют их за 10-15 недель. После цветения луковицу тюльпана не выбрасывают, а бережно хранят до следующей весны.

Юлия Рыженкова, сотрудник Ботанического сада НАН Беларуси и куратор коллекции луковичных цветов:

Трудоемкая культура. Потому что, чтобы выращивать тюльпаны, их нужно выкапывать. Летом выкопал, а осенью посадил. Мы, конечно, переходим на двухлетнюю культуру. Сажаем более мелкую луковицу.

Кропотливый труд. С любовью и теплом женщина выращивает тюльпаны уже более 20 лет. Цветы, которые давно стали самыми любимыми.

Юлия Рыженкова, сотрудник Ботанического сада НАН Беларуси и куратор коллекции луковичных цветов:

Если дарят мне какую-то визитницу или коробочку, чтобы с тюльпанами. То есть какой-то мешочек с тюльпанами. У меня дома обои с тюльпанами. То есть это уже стиль. Да, очень нравится. Люблю тюльпаны. Для чего мы выращиваем цветы – для людей. Чтобы поднялось у вас настроение, у других.

В это праздничное утро Юлия Ивановна желает всем женщинам самого главного.

Юлия Рыженкова, сотрудник Ботанического сада НАН Беларуси и куратор коллекции луковичных цветов:

Крепкого здоровья, счастья, благополучия и чтобы вас радовали эти весенние цветы в этот праздник. Удачи вам.

Весна в 2014 году наступила в феврале. Аномально теплая погода подарила белорусам ранние первоцветы. В открытом грунте Ботанического сада уже зацвели нежные подснежники и яркие примулы, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Международный женский день – горячая пора и для цветочных магазинов. Совет тем, кто еще не определился с выбором букета.

Юлия Багдасарьян, дизайнер-флорист:

Можно прекрасно украсит загородный дом или квартиру чудесной композиций из нарциссов. Калы, такие же луковичные цветы, как и тюльпаны, и поэтому они появляются весной. Вертикальные букеты будут красиво смотреться с этими длинными изысканными цветами. Что касается геоцинтов, то они ароматны, наполняют комнату весенним настроением.

А наибольшей популярностью у минчан, конечно же, пользуются тюльпаны.

Юлия Багдасарьян, дизайнер-флорист:

Комбинировать тюльпаны можно с такими же весенними цветами, с геацинтами. То, что в принципе подходит по сезону. Хотя тюльпаны красиво смотрятся и сами по себе в красивом весеннем каркасе.

Яркая примула в горшке – подарок, который будет радовать глаз еще ни один месяц.

Упаковывать готовые букеты в целлофан уже не модно. Оригинально букет будет смотреться в каркасах из природных материалов. Например, из обычных ветвей березы.

Юлия Багдасарьян, дизайнер-флорист:

В Европе очень любят использовать природные вещи, как ветки. Если такой каркас наполнить геоцинтами и добавлять еще и тюльпаны, то это будет хорошая опора для весенних цветов. И постепенно веточки березы будут давать еще листву.

Хорошая замена традиционным букетам – флористические композиции.

Ольга Андреева, флорист-дизайнер:

В данном случае композиция немножко весенняя, для молодой девушки предназначена. Здесь используются тюльпаны, дополняют и другие цветы, какие-то экзотические, как орхидея.

Юлия Багдасарьян, дизайнер-флорист:

Покупайте охапками тюльпаны, можете сами красиво поставить их в вазу. Доверяйтесь профессиональным флористам и покупайте красивые букеты. Главное, старайтесь быть индивидуальными и не бойтесь экспериментировать даже в цветах.

Помните: главное – не цветы, главное – внимание. Но не 8 Марта.