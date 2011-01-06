Какие блюда принято готовить на Рождество?

Рождение Христа волхвам возвестила Вифлеемская звезда. Поэтому накануне Рождества за стол садиться до первой звезды не принято. Раньше под скатерть хозяйки клали сено — в память о яслях, где родился Иисус.

Анна Шмарловская, экскурсовод центра народных ремесел и искусств «Двина»:

Самое главное блюдо — это кутья, то есть каша, которую заправляли медом, изюмом и так далее.

Канун Рождества называют Сочельником из-за постного блюда «сочиво» — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Его ели в последний день 40-дневного поста. Сегодня сочиво практически не готовят. На кухне Витебского духовного училища — морепродукты и салаты. Меню завтрашней праздничной трапезы гораздо разнообразнее, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валентина Арсеева, шеф-повар Витебского духовного училища:

У нас будет холодец, салат Оливье, селедка под шубой, пюре, котлетка. Всё, как положено.

Вообще, Сочельник — ожидание чуда. В этот день принято дарить добро. Канун Рождества верующие проводят в размышлениях о духовном, в молитвах, становясь ближе к Богу.

Иерей Александр Ковалев, проректор по воспитательной работе Витебского духовного училища:

Как правило, в этот день собирается огромное количество верующих людей, прихожан, для того чтобы придти на литургию, исповедоваться и причаститься.

Заботясь о духовном, не забывают и про внешнее убранство. К празднику по-особенному готовятся в каждой церкви.

Согласно Священному писанию, Дева Мария родила Иисуса Христа в загоне для скота. У нас его символично сооружают из снега, иногда из еловых лапок. Традиционно сюда помещают иконку, фигурки агнцев, вифлеемскую звезду и сено.

В Воскресенской церкви в Витебске вертеп с подсветкой и красивыми фигурками соорудили и внутри храма. Строгих канонов рождественского убранства нет. Из обязательных атрибутов — лишь елка и цветы. Всё зависит от усердия и фантазии.

Протоиерей Константин Изофатов, настоятель храма Воскресения Христова:

Принято храм украшать для того, чтобы наполнить радостью сердца и души прихожан.

В эти минуты в храмах идут вечерние службы. А ближе к полуночи начнутся торжественные Богослужения, которые завершатся уже в день Рождества, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».