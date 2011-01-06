Директива №4 обеспечит конкуренцию для белорусских кафе у обочины

Первые предприниматели уже оформили новое дело на выгодных условиях.

Довольно распространенная ситуация: вместо полноценного обеда в кафе — плакат на обочине. В Беларуси таких десятки. С выходом директивы №4 сменить такой знак на реальный объект стало намного проще. В этом уже убедились первые предприниматели.

Николай Николаевич уже семь лет занимается фермерством, причем довольно успешно. Поэтому решил не останавливаться на достигнутом и взялся еще за один проект — придорожное кафе. Тем более что фактически процедура уже не напоминает хождение по мукам с документами. Да и первые шаги в таком бизнесе четвертая по счету директива сделала значительно дешевле.

Сергей Леончик, главный специалист управления содержания дорожной сети департамента «Белавтодор»:

Владельцы новых объектов, если желают их построить, будут освобождены от налога на недвижимость в течение 2 лет, а также от уплаты налога на прибыль и смогут воспользоваться льготными кредитами.

Конкуренция будет, как за счет самого факта появления новых точек общепита, так и за счет рыночных принципов ценообразования. Возможность устанавливать стоимость меню самостоятельно отдельно прописана в директиве. А значит, по принципу той же конкуренции обеды для водителей в перспективе будут дешевле. Так что стартовым возможностям новичков старожилы такого бизнеса могут только позавидовать. Учитывая то, скольких трудов стоило открыть новое дело в прошлом веке.

Иван Иванович хорошо помнит, что значило быть предпринимателем в 90-х. Бумаги на оформление и расширения тогда считали не листами, а килограммами. Это кафе можно назвать первым объектом придорожного сервиса в Беларуси. Восемнадцать лет назад на его месте был обычный фургон. Теперь в каменных стенах трудится штат из трех десятков сотрудников. А внешнее оформление кафе говорит само за себя.

Так, на обочине белорусских дорог и до этого можно было получать неплохой навар. Главное — хозяйственный подход. А принятие директивы только подстегнуло морально и материально интерес к малоосвоенному сегменту бизнеса.

А. Лукашенко подписал директиву №4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности в Республике Беларусь»

Директива №4: конкуренция – везде, где возможно, госрегулирование – там, где необходимо