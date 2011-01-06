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Сегодня православные верующие отмечают Рождественский сочельник

06 января 2011 19:49
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Богослужения в честь Рождества Христова проходят во всех православных храмах Беларуси. В эти минуты в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске Всенощное бдение совершает Владыка Филарет.

Центральным элементом встречи православного Рождества является ночная Божественная литургия. После этой службы настает пора разговения, когда после долгого Рождественского поста верующие могут употреблять мясные и молочные продукты. Завтра утром в храмах также отслужат литургии.

Рождество для православных — это второй по значимости праздник после Пасхи. Торжество продолжается до 19 января — Крещения Господня. Весь этот период в народе называют Святками, или Колядами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Религия

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