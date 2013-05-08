Какая погода ожидается на майские праздники?

Новости Беларуси. О том, каким будет этот длинный уик-энд, расскажет главный специалист по метеопрогнозам — Дмитрий Рябов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

В выходные в Минске сохранится по-настоящему летняя погода. 9 мая, в праздничный день, ожидается малооблачная погода и без осадков. Температура воздуха днем составит 24-26 градусов. В пятницу погода существенно не изменится. Ночная температура воздуха составит плюс 10-12 градусов, днем – 25-27 градусов. Прогнозируется без осадков, лишь только к вечеру возможен небольшой кратковременный дождь. В субботу и воскресенье характер погоды также существенно не изменится. Ожидается небольшой кратковременный дождь, который, надеюсь, не испортит настроение выходного дня. Преобладающая температура днем – плюс 23 градуса.