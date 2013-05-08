Новости Беларуси. В Узденском районе нашли останки пяти советских солдат времен Великой Отечественной. Находку обнаружили военнослужащие во время поисковых работ недалеко от деревни Рыбаковщина. Прибывшие на место эксперты обнаружили останки военной амуниции, личных вещей солдат и две ручные гранаты. Погибли солдаты, судя по всему в первые дни войны — в июне 1941.

Останки пяти красноармейцев случайно обнаружили простые военные. Причем, находка поразила даже экспертов. Они определили: солдаты погибли в июне сорок первого. В самом начале войны. Либо 29-го, либо 30-го числа. Красная армия отступала на восток. Здесь, около деревни Рыбаковщина, попала в засаду. Специалисты Минобороны нашли и опознавательные записки. На одной из них сохранилась фамилия.

Александр Лугин, главный специалист управления по увековечению памяти защитников отечества и жертв войн:

Самая большую ценность представляет солдатский медальон, в котором находится на бумажной вкладке информация о военнослужащем.

По рассказам местных, эта часть леса — своеобразная братская могила. Здесь тогдашние жители деревни хоронили погибших. Эти солдаты — офицеры. Поэтому сапоги, которые, кстати, тоже нашли при раскопках, немцы снять с них побоялись. Отступали наши с оружием. Здесь же две сотни патронов, четыре запала и две ручные гранаты. Их обезвредили. Сохранились и личные вещи. Перочинный нож, зубная щетка и бритва.

По предварительному заключению специалистов, один из погибших воинов — уроженец Казахстана.

Артур Стрех, заместитель начальника центра информации и общественных связей КГБ Беларуси:

Оперативно была установлена личность красноармейца, а также найдены его родственники, проживающие в Казахстане. Возможно, будут уставлены личности других солдат. Но поскольку их личные опознавательные записи были сильно повреждены временем, для этого потребуется проведение реставрации и специальной экспертизы.

Спустя почти 70 лет после войны — такие находки в Беларуси не редкость. Два дня назад, около Брестской крепости прохожий случайно нашел останки солдата. Вместе с ним штык винтовки Мосина, противогаз и гильзы. Как утверждают историки, две трети века для того, чтобы найти всех героев войны, мало. Пропавшими без вести со времен второй мировой остаются 4 миллиона советских солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.