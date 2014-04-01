Сборовая, Преображенская, Волоцкая, а ныне – Интернациональная. История одной из центральных улиц Минска

От Городского вала до Купаловского сквера и берегов Свислочи протянулась одна из самых старинных и красивых улиц Минска – Интернациональная. На плане города она обозначена с XVIII века, а в документальных источниках известна еще с XVI столетия.

Здесь, где заканчивался Городской вал, в XVI веке был построен деревянный реформаторский храм – Кальвинистский сбор. Его возвели благодаря инициативе Николая Радзивила. Именно от святыни улица получила свое имя – Сборовая.

После восстания Кастуся Калиновского 1863 года власти нарекли улицу Тюремной, так как вела она к знаменитому Пищаловскому замку. Минчане не могли стерпеть такое название центральной улицы и уже к 80-м годам XIX века по просьбе горожан ее переименовывают в Преображенскую (согласно одноименному женскому монастырю на этой улице).

Современное же название Интернациональная появилось после революции в 1919 году.

Сегодня это привычное для минчан и довольно странное для туристов имя, ведь в переводе оно значит «международная».

Район Володарки – начало и один из старинных фрагментов улицы. На месте проезжей части в 1899 году располагалась женская правительственная гимназия, где в 20-е годы училась знаменитая актриса Стефания Станюта. Неподалеку размещалась каретная и действовала лечебница женских болезней Обезерского.

К сожалению, время стерло старую архитектуру. Именно со стороны Городского вала и начинается современная нумерация улицы, а до революции отсчет домов велся со стороны Губернаторской, ныне Ленина.

В начале XIX века улица представляла собой комплекс каменных 2-3-этажек с мощеными тротуарами, хорошим освещением, водопроводом и канализацией. Это была одна из фешенебельных улиц старого Минска.

Сергей Харевский, историк, искусствовед:

За мной сіні будынак – гэта былы будынак банкаўскай канторы Лур’е. У гэтым будынку апроч банку размяшчаўся невялічкі гатэлік на 7 нумароў. Умовы былі, па нашых сёняшніх уяўленнях, даволі спартанскія, але гэты будынак нам цікавы ў тым ліку і сваім архітэктурным стылем – мадэрн.

Сам будынак быў пастаўлен у 1913 годзе. Ацалеў цалкам, больш за тое, захаваў сваю аўтэнтычную аздобу. Мы бачым цікавыя квадратныя маёлікавыя устаўкі, бачым такі рыфлёны тынк.

Участок от Городского вала до Ленина – одна из самых живописных застроек старого Минска. В основном это памятники архитектуры XIX – начала XX веков.

Миниатюрное здание на углу Интернациональной и Комсомольской, 18.

Здесь была популярная на весь город кондитерская турецкого подданного Ахмеда Офли.

Интернациональная, 11 и 13. Эти старосветские здания конца XVIII-XIX веков лентой ведут к проспекту. В доме на пересечении с Комсомольской, где сейчас находится отель «Гарни», до революции располагалась гостиница Сутина на 33 номера, которая принадлежала одноименной компании «Сутин и сыновья», сообщили в программе «Минск и минчане».

Зарубежные владельцы были родственниками нашего известного земляка художника Хаима Сутина. Они нашли для молодого художника работу, и два года он трудился ретушером в соседнем здании – былой банковской конторе Берлянда. Там на первом этаже действовало фотоателье Моисея Наппельбаума.

После войны этим зданиям достроили верхний этаж. В отеле «Сутин» появилась мансарда. Интересно, что гостиница «Гарни», которую воссоздали недавно на месте былого отеля, была и в старом Минске, только находилась выше по улице Комсомольской.

Кинотеатр «Победа» – редкий пример зданий, переживших войну. Его история началась еще в 1929 году. Тогда на месте кинотеатра возвели огромный клуб пищевиков в стиле конструктивизма по проекту архитектора Воинова.

После войны здание было восстановлено по проекту Иосифа Лангбарда и приспособлено под кинотеатр.

Здание генеральной прокуратуры находится на месте легендарного монастыря бенедиктинок и костела святого Войцеха XVII века. Тогда вся территория была окружена огромным фруктовым садом.

Сергей Харевский, историк, искусствовед:

Раскошны касцёл, які захаваўся да 1969 года і быў зруйнаваны напрыканцы 60-х гадоў, на вялікі жаль, негледзяы на тое, што нават дырэктар гэтага кінатэатра тагачасны прасіў перадаць яму гэты будынак касцёла з мэтай стварэння там дадатковай глядзельнай залі.

Кляштары касцёлу бенедэктынак былі даследваны археолагамі напачатку 80-х гадоў. І там, за пракуратурай, у дварах, засталіся падмуркі касцёла, ягонае сутарэнне.

На месцы выгнанага каталіцкага кляштара быў заснаваны жаночы праваслаўны манастыр, Спаса-Прэабражэнскі манастыр.

На самом деле, улица Интернациональная состоит из двух исторических улиц. Мы прошлись по старой Соборной. А от Верхнего города и Соборной площади начиналась улица Волоцкая, которая прописана в летописи Минска от 1600 года.

Романтическая версия связывает название с волоками полоцкими, будто через это место тянули лодки к реке. Но, скорее всего, это старобелорусское имя означает «итальянская». И неспроста. Жена короля Жигимонта Старого Бона Сфорца была родом из Милана. Вместе с ней в город приехало немало итальянских купцов и чиновников.

XVI век – период итальянизации культуры. Отсюда и Волоцкая.

На месте проезжей части Ленина вплоть до современного ГУМа тянулся грандиозный отеля Поляка, он занимал целый квартал. В начале XX века его переименовали в отель «Европа». Здесь впервые пустили в Минске лифт, было электричество. Квартировалась культурная элита того времени: режиссер Эйзенштейн, писатель Ян Райнис. Современный же отель возвели на месте городского театра конца XVIII века.

Сергей Харевский, историк, искусствовед:

Будынак першага мінскага гарадскога тэатра, сапраўдная жэмчужына нашай культуры, на вялікі жаль, быў зруйнаваны ў 1984 годзе. На маю думку, варта было б, канешне, прыслухацца і аднавіць будынак гэтага тэатра, падмуркі якого там, дарэчы, яшчэ засталіся. Там, дзе сёння ходнік, тратуар, дзе паркоўка перад гасцініцай, там засталіся падмуркі гэтага тэатра.

Религиозная и образовательная обитель. На пересечении Интернациональной и площади Свободы сохранилось одно из старейших зданий города. Бывший базилианский монастырь, затем мужская гимназия. Первые два этажа родом из XVII века. Гимназия стала культурным центром и выпустила десятки талантливых учеников.

Сергей Харевский, историк, искусствовед:

Сярод вучняў тут быў і Антон Трусаў, герой паўстання 1863 года, які пазней стаў генералам Парыжскай камуны, а яшчэ пазней адчоліў рускую секцыю першага Інтэрнацыянала. Тут вучыўся выдатны падарожнік Аляксандр Ельскі, які адкрываў Бразілію, унутраныя райны, нанес на карту межы паміж Бразіліей, Перу, Эквадорам і Калумбіей.

Символично, что по соседству на Интернациональной, 21 находился дом семьи известного композитора Станислава Монюшко. Сегодня в память о классике установлена мемориальная доска. Он провел здесь свои детские и школьные годы, брал уроки органной музыки у Стефановича.

По вечерам интерьеры дома оживали и превращались в музыкальный салон. Гостями семьи Монюшки был артистический бомонд города.

В начале XX века дом принадлежал семье Френкеля, тогда же и появился третий этаж.

На этой же стороне улицы с 1902 года находилась первая городская библиотека Пушкина.

На самом деле, товарищество библиотеки создали еще в 1845 году, но тогда власти не смогли найти здания. И только при графе Чапском здесь воцарился литературный дух.

В этом здании любили коротать время Купала и Богданович. Более 2 тысяч книг были собраны минчанами. Именно с обратной стороны Дворца Республики и начиналась улица Волоцкая, которую после восстания 1863 года переименовали в Крещенскую. После установления власти Советов две улицы объединили в одну – Интернациональную.

Сергей Харевский, историк, искусствовед:

Пачатак гэтай вуліцы быў пазначаны грандыёзным, самым вялікім храмам старога Мінска – касцёлам Святога Тамаша Аквінскага з кляштарам Дамінікано. Грандыёзны фасад гэтага касцёла замыкаў сабой усю перспектыву вуліцы і быў відаць ад Пішчалаўскага замка. Ён займаў тут цэлы квартал. Перад касцёлам, на цяперашняй праезнай часткі, акурат дзе пешаходны пераход, стаяла невялікая імпазантная мураваная брама ў стыле ракако і агромны барочны фасад.

На вялікі жаль, хоць гэта помнік лічыўся помнікам архітэктуры ўсесаюзнага значэння, ён быз зруйнаваны ў 1952 годзе ў працэссе добраупарадкавання цэнтральнай плошчы Мінска напярэдадні ўсталявання там помніка Іосіфу Сталіну.

У пачатку 80-х гадоў там былі праведзены грунтоўныя археалагічныя раскопкі, былі знойдены адкрытыя сутарэнні, падвалы гэтага касцёла. Руіны там закансерваваны. Вось тое, што мы бачым, вось гэтат газон с лесвічкамі, гэта, на сам рэч, кансервацыя гэтых археалагічных раскопак.

В конце улицы Интернациональной на берегу Свислочи возвышается бывшая городская усадьба Ваньковичей, памятник архитектуры первой половины XIX века. В доме Эдварда Ваньковича часто проходили культурные вечера и собиралась творческая элита города: Монюшко, Сыракомля, Дунин-Марцинкевич, Дамель. Далеко не полный список именитых гостей.

История усадьбы связана прежде всего со знаменитым художником Валенцием Ваньковичем, братом Эдварда Ваньковича. Яркий представитель романтизма, автор портретов Пушкина и Мицкевича, провел здесь свои школьные годы.

Сергей Харевский, историк, искусствовед:

Гэта рэдчайшы помнік, менавіта як ансамбль, які ацалеў у нашым горадзе. Былі зроблемы там маштабныя раскопкі, пад час якіх быў выяўлены падмурак, рэшты і сутарэнні вось гэтага флігеля, якія цяпер быў адноўлены. Была ўдакладнена дата пабудовы самога палаца Ваньковічаў. Там, аказваецца, ёсць падвал (ён зараз добраупарадкаванны) канца XVII – пачатку XVIII стагоддзяў. Дзякуючы археолагам удалося значна састарыць гэты помнік.

Сам будынак самога дома Ваньковічаў быў зруйнваны ў 1979 годзе, амаль зруйнаваны. Гэты будынак быў вельмі хутка адноўлены да 1992 году.

Интернациональная заканчивается, плавно вливаясь в улицу Янки Купалы. Дореволюционная же улица продолжалась вплоть до сквера у Свислочи, где работали популярные среди горожан бани.

Но чем удивителен этот уголок города? Посмотрите на литографию Юзефа Пешки. Фрагмент конца улицы с видом на усадьбу и библиотеку не изменился с 1910 года. И очень важно, чтобы улица не менялась еще долгие столетия.