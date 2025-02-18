Как защититься от гололёдных травм? Вот несколько советов

Небольшой минус на улице или погода «около нуля», а вместе с ней и осадки в виде мокрого снега становятся причиной гололеда. Застывшая вода на тротуарах усложняет ситуацию на дорогах не только для автомобилистов, но и для пешеходов. В одной только Минской области с конца ноября гололедную травму получили более 660 человек. Более 100 из них – госпитализированы. В группе повышенного риска дети и люди пожилого возраста.

Сергей Герасимов, травматолог-ортопед приемного отделения травматологии УЗ «6-я клиническая больница» г. Минска:

В 2025 году был один случай, это было 14 января, действительно было очень много пациентов, их было 300. То есть в больнице скорой помощи, которая была как наш товарищ, она не справлялась, поэтому часть скорых перенаправляли к нам. До вечера это было очень много пациентов.

Основными травмоопасными местами нередко становятся ступеньки подъездов, подземных переходов, остановки общественного транспорта и детские горки. При неудачных падениях пациенты обращаются с разными видами травм.

Сергей Герасимов:

От простых ушибов и повреждений святочного аппарата до переломов. В гололед чаще всего голодные травмы – это переломы плеча и переломы луча в типичном месте. Это одни из самых частых. Переломы в области голеностопного сустава, то есть, переломы лодыжек.