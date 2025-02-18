Как защититься от гололёдных травм? Вот несколько советов

Небольшой минус на улице или погода «около нуля», а вместе с ней и осадки в виде мокрого снега становятся причиной гололеда. Застывшая вода на тротуарах усложняет ситуацию на дорогах не только для автомобилистов, но и для пешеходов. В одной только Минской области с конца ноября гололедную травму получили более 660 человек. Более 100 из них – госпитализированы. В группе повышенного риска дети и люди пожилого возраста.
Сергей Герасимов, травматолог-ортопед приемного отделения травматологии УЗ «6-я клиническая больница» г. Минска:
В 2025 году был один случай, это было 14 января, действительно было очень много пациентов, их было 300. То есть в больнице скорой помощи, которая была как наш товарищ, она не справлялась, поэтому часть скорых перенаправляли к нам. До вечера это было очень много пациентов.
Основными травмоопасными местами нередко становятся ступеньки подъездов, подземных переходов, остановки общественного транспорта и детские горки. При неудачных падениях пациенты обращаются с разными видами травм.
Сергей Герасимов:
От простых ушибов и повреждений святочного аппарата до переломов. В гололед чаще всего голодные травмы – это переломы плеча и переломы луча в типичном месте. Это одни из самых частых. Переломы в области голеностопного сустава, то есть, переломы лодыжек.
Чтобы обезопасить себя от нежелательных травм, следует придерживаться некоторых простых рекомендаций при гололеде. В первую очередь, старайтесь выбирать на зимний период обувь с резиновой рифленой подошвой. Она не будет сильно скользить. Не менее важный совет – передвигаться размеренными и спокойными шагами при виде тонкого льда на тротуаре. При возможности отдавайте предпочтение одежде не сковывающей движения. И конечно, не забывайте следить за прогнозом погоды. Так, риски неприятных падений точно минимизируются.
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