Как зарождался и набирал мощь белорусский гимн? История одного из главных символов страны

Новости Беларуси. Мы отдаем дань главным символам страны, которые укрепляют связь между прошлым и будущим. Поэтому именно молодежи предстоит беречь и передавать новым поколениям историю нашего суверенитета. То, что День белорусских флага и герба дополнил гимн нашей страны, во многом заслуга активистов БРСМ. Именно эти ребята предложили главе государства расширить значимость праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Указом Президента Беларуси от 12 апреля 2023 года в один ряд с особым почитанием на государственном уровне становится и белорусский гимн. О том, как рождался и набирал мощь один из главных символов страны, репортаж Татьяны Сидоренко.

Комиссия по проведению конкурса на создание текста и музыки гимна Беларуси была утверждена в январе 2002-го. Свои музыкальные варианты представили сразу несколько творческих дуэтов. Слова и нотная партитура раскладывались по буквам и тактам. Каждый понимал, если герб и флаг – это лицо страны, то гимн – это ее душа и голос.

Никита Пахомов, руководитель по военно-патриотическому воспитанию СШ № 27 Минска:

Это отражение самого государства, то есть отражение его души, политики, движения, курса. Отношение и позиция народа в мировом сообществе. Исполнение вариантов гимна во время конкурсного отбора, на котором присутствовал глава государства, доверили оркестру Вооруженных Сил Беларуси под руководством ныне заслуженного артиста, дирижера Александра Федорова. Тонкости такого важного для страны дня Александр Владимирович помнит до сих пор. Как отмечает, все варианты были достойны уважения. И Президент сказал: пусть белорусы сами сделают свой выбор.

Никита Пахомов:

В СМИ, газетах были напечатаны все эти варианты. И в результате наибольшее количество голосов (около 43 %, если я не ошибаюсь) набрали как раз таки слова и музыка гимна, который сейчас является государственным – «Мы, беларусы – мірныя людзі».

Эталонную запись гимна делали в большой студии Дома радио. Потоки волнения и энергии буквально бурлили в ее стенах. Расширенный состав оркестра, хор, звукооператоры и аранжировщики – все были нацелены на результат. «Мы, беларусы – мірныя людзі» – первые аккорды рожденного гимна у каждого зазвучали камертоном в сердце.

Александр Федоров, заслуженный артист Республики Беларусь:

Мы приехали, разыгрались. Нам дали три дня, но сделали три дубля и уехали. И до сих пор гимн этот является эталонным. Если нет внутренней идеологии, нет победы. Если есть внутренняя идеология у человека, который верит в свое государство, в свою родину, естественно, он сможет отразить в музыке то, что он чувствует. И вот мы как раз таки в этом гимне отразили нашу любовь к нашей родине, к нашей родной Беларуси.