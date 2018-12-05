Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста

Новости Беларуси. Дом, в котором поселился Дед Мороз. Уникальную коллекцию бородатых волшебников собрала жительница Бреста Анна Ковалева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Музей главного героя новогодних праздников она открыла у себя дома и готова принимать гостей. В экспозиции представлено более 400 экспонатов. У каждого – своя уникальная история.

Эту коллекцию из главных новогодних персонажей брестчанка Анна Ковалева активно собирала по крупицам больше 10 лет. Хотя как считать: на стеллажах стоит и Дед Мороз из ее детства – с семейного талисмана, по сути, все и началось. Своя уникальная история есть у каждого из 412 экспонатов. Кстати, большинство из них приобретены на аукционах.

Анна Ковалева, коллекционер:

У него есть этикетка – «Ярославская артель, повет инвалидов». То есть люди, которым тоже надо было зарабатывать, делали Дедов Морозов. И их продавали, и они не такие уже и плохие. Посмотрите, какой замечательный. Этот музей скорее не частный, а домашний. Недаром за экскурсию денег не берут, на входе выдают теплые тапочки, а детей угощают конфетами. Коммерческих целей у хозяйки огромной коллекции нет. Главное, рассказать о происхождении любимца всех детей.

Татьяна Дрозд, житель Бреста:

У него есть посох. А под мышкой мешок, где он несет подарки всем детям. «Есть вещи, которые нельзя прятать под одеялом». Уникальную коллекцию Дедов Морозов собрала брестчанка Бородатый волшебник из стекла, фарфора, ваты, гипса – материалы на любой вкус. Сказочные герои «съехались» в ее квартиру из более чем 20 стран, в основном, бывших советских республик. Однако есть также из Чехии, Венгрии, Италии и Черногории. На полках необычного музея есть и самые настоящие долгожители.

Петр Бутрим, СТВ:

А это самый старый из экспонатов домашнего музея. Этот Дед Мороз отличается от современных. А все потому, что сделан вручную из прессованной бумаги больше 120 лет назад. Именно тогда и сформировался привычный нам образ доброго Деда Мороза.