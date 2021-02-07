Как выглядит солнечное гало? Под Минском заметили редкое атмосферное явление

Новости Беларуси. Свидетелями редкого атмосферного явления стали жители Беларуси. Под Минском заметили солнечное гало. Светящееся кольцо над солнцем иногда называют зимней радугой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной становятся сильные морозы: ледяные кристаллы, образующиеся в воздухе, отражают солнечный свет, в результате чего и возникает эффект гало. А минувшей ночью столбики термометров опустились ниже 20 градусов. Ученые уверяют, что опасаться этого явления не стоит. А вот по народному календарю гало предвещает продолжительную зиму.