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Как выглядит солнечное гало? Под Минском заметили редкое атмосферное явление

07 февраля 2021 12:00
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Новости Беларуси. Свидетелями редкого атмосферного явления стали жители Беларуси. Под Минском заметили солнечное гало. Светящееся кольцо над солнцем иногда называют зимней радугой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выглядит солнечное гало? Под Минском заметили редкое атмосферное явление-1

Причиной становятся сильные морозы: ледяные кристаллы, образующиеся в воздухе, отражают солнечный свет, в результате чего и возникает эффект гало. А минувшей ночью столбики термометров опустились ниже 20 градусов. Ученые уверяют, что опасаться этого явления не стоит. А вот по народному календарю гало предвещает продолжительную зиму.

# Природные явления # общество # Фотофакт

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