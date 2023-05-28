Одно из самых современных подразделений. Как охраняют опасный участок на стыке трёх границ?

На неделе министр внутренних дел Беларуси отметил, что сотрудники милиции обеспечивают порядок по всему периметру границы, а не только на южном участке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А учитывая и нынешнюю обстановку, и события в Казахстане, и в Беларуси в 2020 году, было принято решение о создании нового спецподразделения, в задачи которого и входит борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Речь об отряде «Рысь», который, как предполагается, станет в один ряд с такими элитными подразделениями, как «Алмаз», СОБР, «Альфа». На неделе Константин Герцев узнал, как проходит служба этих бойцов и какие задачи стоят перед ними. А еще отправился на один из самых напряженных участков нашей границы, где сходятся рубежи Беларуси, России и Украины. Этот участок неформально называют «Три сестры». Так называется монумент в честь дружбы трех славянских народов, установленный в этом месте. Долгое время он соответствовал своему предназначению. Более 40 лет здесь проходил фестиваль «Славянское единство». Но сегодня от этого, кроме воспоминаний, ничего не осталось. А символ дружбы превратился в военное укрепление.

Не успели российские солдаты водрузить знамя над бахмутским «рейхстагом» и заявить о полном контроле над уже Артемовском, борьба за который побила все мыслимые и немыслимые сроки, как украинские боевики еще раз напомнили о себе. Но уже из Белгородской области.

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области России:

Возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского района, которые, спасибо вам большое, покинули свои жилые дома на время, пока не стоит.

Константин Герцев, корреспондент:

Сколько диверсионно-разведывательных групп рассекретили и обезвредили в России с начала спецоперации, информация не для широких масс. Но проанализировав медиа, становится понятным, что прифронтовыми районами их деятельность не ограничивается. Только на Урале, в Тюменской и Свердловской областях, с 2022 года задержали восемь ДРГ. Деятельность одной из таких пресекли и в Беларуси в конце прошлого года, но тогда информация о планируемом захвате приграничного райцентра вызывала у белорусов лишь улыбку. Все изменил ряд терактов в Белгородской области.

На белорусско-украинской границе хоть и относительное затишье, но готовность к буре никто не отменял, тем более с момента начала спецоперации количество провокаций уже не счесть: от банальных нарушений воздушного пространства до театрализованных выходок со стороны то ли ВСУ, то ли боевиков теробороны.

Максим Мазуренко, начальник пограничной заставы «Круговец-Калинино»:

Была увеличена численность пограничных нарядов, боекомплект увеличился. Возникла необходимость повышать защищенность пограничного наряда. В результате чего и пришли к тому, что бронежилеты, шлемы стальные, пулезащищенные шлемы используем в охране государственной границы. Увеличилось применение в охране государственных границ уже с нашей стороны в пределах нашего участка ответственности беспилотных летательных аппаратов. Личный состав готовим к тому, что возможны и провокации, могут быть и вооруженные провокации, что по пограничному наряду могут и стрелять.

Застава под командованием капитана Мазуренко в прямом смысле первая антимайдановская. После событий 2014 года в Украине руководство страны приняло решение укрепить южные рубежи, тогда же в деревне Круговец-Калинино здание бывшего детсада обрело новых хозяев. Сегодня здесь чуть ли не самое современное и боеспособное подразделение белорусской погранслужбы.

– Скат-11 – скату-90 на прием.

– На приеме.

– Заря-234, проверяй. В зоне их ответственности 15 километров госграницы, за каждым из них они наблюдают не только воочию, но и через объективы видеокамер. Поговаривают, что даже командующий, будучи в Минске, может в любой момент проверить рубежи.

Константин Герцев:

Самый горячий участок белорусско-украинского кордона – монумент «Три сестры». Своего рода фитиль пороховой бочки. С начала спецоперации не было и дня, чтобы по ту сторону двух границ не обменивались артиллерийскими и минометными ударами.

Когда-то символ дружбы, а сегодня огневая точка российской армии – пулеметное гнездо аккурат между тремя пилонами монумента – от него до украинского КПП рукой подать. Поэтому белорусские железобетонные заграждения – последний рубеж перед по факту линией фронта, где, как известно, безопасность – понятие крайне относительное.

Андрей Быченко, официальный представитель Гомельской пограничной группы:

Нами пересмотрены подходы к организации службы. Особенно упор сделан на боевой подготовке военнослужащих. То есть мы учитываем реалии, происходящие в соседней стране. Безусловно, опыт проведения каких-то боевых действий нами также учитывается. Все наши военнослужащие психологически и морально готовы отразить любую провокацию.

Казалось бы, внимание российских и украинских военных приковано лишь друг к другу, участие третьей стороны здесь совершенно ни к чему. Несмотря на это, белорусские пограничники готовы к любому повороту, будь то удар прямой наводкой или заброс ДРГ в тыл.