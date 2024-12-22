Трамп может завершить конфликт в Украине с помощью Арктики

У избранного президента США Дональда Трампа есть возможность оказать содействие в решении украинского конфликта, если он предложит сотрудничество Штатов в процессе развития Арктики, пишет РИА новости со ссылкой на Responsible Statecraft.

Издание указывает, что у Трампа есть пути убеждения РФ в части сворачивания боевых действий – «стимулы в Арктике». Такое предложение, отмечает автор, могло бы заинтересовать президента России Владимира Путина, а также быть притягательным и для Трампа, который умеет мыслить как бизнесмен.