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Трамп может завершить конфликт в Украине с помощью Арктики

22 декабря 2024 10:36
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У избранного президента США Дональда Трампа есть возможность оказать содействие в решении украинского конфликта, если он предложит сотрудничество Штатов в процессе развития Арктики, пишет РИА новости со ссылкой на Responsible Statecraft.

Трамп может завершить конфликт в Украине с помощью Арктики-1

Фото: Pinterest

Издание указывает, что у Трампа есть пути убеждения РФ в части сворачивания боевых действий – «стимулы в Арктике». Такое предложение, отмечает автор, могло бы заинтересовать президента России Владимира Путина, а также быть притягательным и для Трампа, который умеет мыслить как бизнесмен.

# Международная политика # Дональд Трамп

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