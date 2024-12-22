По информации агентства, величина, которая отражает стандарты покупательной способности населения, заметно «просела». Спад фиксируется в течение последних трех лет. Более того, Литва продемонстрировала одно из самых быстрых и серьезных снижений индекса среди стран Европейского союза. Причин тому немало: рост цен, инфляция, санкции. К слову, хотя введенные ограничения больно ударили по экономке самой прибалтийской республики, Вильнюс до сих по выступает за ужесточение давления. Власти отказываются обращать внимание на то, что отказ от российских и белорусских товаров обошелся стране очень дорого.