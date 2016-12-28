Как воспитанники детсада-трансформера в скандинавском стиле готовятся к Новому году?

С каждым днём всё ближе праздник сладких мандаринов и взрывных хлопушек, разноцветных огней и ёлочных игрушек! Мы заглянули в гости в столичный ясли-сад в скандинавском стиле, чтобы проверить, насколько малыши и воспитатели детсада-трансформера готовы к встрече с новогодним чудом.

На репетиции утренника дети идут с радостью – здесь, наконец, можно выплеснуть свою энергию! В зале всегда присутствуют зрители, чтобы малыши знали, для кого нужно стараться вытягивать носок в танце и ноты в песне.

Чтобы Дед Мороз не заблудился по дороге в сад, нужно украсить его огоньками и красивыми поделками. Каждая ёлка или символ следующего года петушок может стать подарком как для новогодних персонажей так для мамы.

И как тут избежать трепетного волнения, когда вот-вот пробьёт праздничная полночь! Придёт Дед Мороз с подарком, но сначала спросит, хорошо ли ты себя вёл в этом году…И вот тут-то и пригодиться парочка четверостиший.

Удивлять щедрого Деда Мороза готовы, но вот послания в Беловежскую пущу ещё не отправили. Хотя быть может малыши просто не хотят признаваться, что уже давно попросили у новогоднего чудотворца о самом сокровенном.

Садик украсили, к выступлению на сцене подготовились – Дед Мороз и Снегурочка теперь точно мимо не пройдут! Теперь на память оставляем след в уходящем 2016, чтобы на следующий Новый год посмотреть, какими были и как выросли.