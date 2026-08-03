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Аграрии Беларуси намолотили 4,6 млн тонн зерна нового урожая

03 августа 2026 07:26
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Общий намолот зерна в стране превысил 4,5 миллиона тонн. Динамика нынешнего лета действительно впечатляет: к этой же дате прошлого года белорусский каравай был почти на два миллиона тонн скромнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии Беларуси намолотили 4,6 млн тонн зерна нового урожая-2

Высокие темпы уборочной позволяют двигаться быстро – аграрии убрали уже больше половины всех площадей. В лидерах – Брестская область: там собрали 1 миллион 252 тысячи тонн. Рубеж в 1 миллион тонн уверенно преодолели в центральном регионе. Совсем немного до заветной отметки осталось Гродненской области – там намолочено 882 тысячи тонн.

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# Уборочная кампания

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