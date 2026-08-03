Аграрии Беларуси намолотили 4,6 млн тонн зерна нового урожая

Общий намолот зерна в стране превысил 4,5 миллиона тонн. Динамика нынешнего лета действительно впечатляет: к этой же дате прошлого года белорусский каравай был почти на два миллиона тонн скромнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.