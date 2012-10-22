В Беларуси буду готовить танкистов с помощью компьютерных игр

Новости Беларуси. В Беларуси готовить танкистов помогут компьютерные игры. Министерство обороны планирует организовать на территории гвардейского учебного центра в Печах экспериментальный класс. Таким образом, военнослужащие смогут отточить навыки в отечественной игре «Мир танков» или на различных симуляторах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если эксперимент удастся, аналогичные технологии подготовки будут применять и в других воинских частях. А компьютерные игры и симуляторы в будущем могут использовать в дополнение к профессиональным тренажерам.