Подготовка к жаркому сезону. Знакомы ли белорусским пляжам европейские стандарты – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Что не требует доказательств, так это желание в жаркую погоду оказаться ближе к воде, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В отсутствие выхода к морю едем на озера и речки. Благо, их в нашей стране более чем достаточно.
Новости Беларуси. Что не требует доказательств, так это желание в жаркую погоду оказаться ближе к воде, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В отсутствие выхода к морю едем на озера и речки. Благо, их в нашей стране более чем достаточно.
А вот достаточно ли хорошо оборудованных для отдыха пляжей? И что нужно, чтобы не хотелось на отдых уезжать в другую страну?
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