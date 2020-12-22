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Проект строительства железной дороги в Национальный аэропорт планируют разработать до 2024 года

22 декабря 2020 15:39
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Новости Беларуси. Железнодорожная магистраль в Национальный аэропорт – проект транспортной артерии должны разработать до 2024 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проект строительства железной дороги в Национальный аэропорт планируют разработать до 2024 года-1

Ветка поможет улучшить транспортное сообщение Минска с Китайско-Белорусским индустриальным парком «Великий камень» и главной воздушной гаванью страны.

Для возведения дороги планируется расширение существующих мостов и путепроводов, возведение новых перегонов и новых остановочных пунктов. После разработки проекта будут известны сроки строительства железной дороги.

# Белорусская железная дорога # общество # Фотофакт

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