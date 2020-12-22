Проект строительства железной дороги в Национальный аэропорт планируют разработать до 2024 года

Новости Беларуси. Железнодорожная магистраль в Национальный аэропорт – проект транспортной артерии должны разработать до 2024 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Железнодорожная магистраль в Национальный аэропорт – проект транспортной артерии должны разработать до 2024 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ветка поможет улучшить транспортное сообщение Минска с Китайско-Белорусским индустриальным парком «Великий камень» и главной воздушной гаванью страны.
Для возведения дороги планируется расширение существующих мостов и путепроводов, возведение новых перегонов и новых остановочных пунктов. После разработки проекта будут известны сроки строительства железной дороги.