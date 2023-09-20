Как устроиться на работу без опыта и грамотно составить резюме? Рекрутер объяснила

20 сентября в нашей стране и ближнем зарубежье отмечается День рекрутера. Должность крайне важная. С каждым годом список предложенных на рынке труда профессий пополняется новыми. Некоторые вакансии теряют актуальность, а другие, напротив, начинают возглавлять список. О них подробнее поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь, специалистом по подбору персонала Анжеликой Гацук. Дмитрий Потапович, ведущий:

Скажите, какие профессии, если говорить про удаленную работу, самые популярные сейчас? Какие самые популярные профессии для удаленной работы?

Анжелика Гацук, специалист по подбору персонала:

Удаленная работа на самом деле на данный момент очень востребована. Если говорить о том, какие наиболее востребованные специальности на данный момент, среди специалистов, которые работают на удаленной занятости, я бы разделяла таких специалистов на две категории. Первая категория – это специалисты, которые должны проходить какую-то обязательную профессиональную подготовку. Эти специальности предполагают легкий вход, низкий порог входа.

Приведу пример: специалисты, которые предполагают первоначальную детальную профессиональную подготовку, – это IT-специалисты. К ним мы относим не только программистов, разработчиков, это дизайнеры, тестировщики. Другое направление, которое предполагает легкий порог входа, – это позиция, которая не предполагает такого детального профессионального образования, то есть это специалисты по продажам, специалисты по работе с клиентами, операторы колл-центра, например. То есть эти два направления сейчас наиболее популярны. Алена Ланская, ведущая:

А что касается неудаленной работы? Какие сейчас специальности популярны? Какие специальности самые популярные? Называем пять категорий

Анжелика Гацук:

Выделяется в основном пять категорий. Первая категория – это IT-специалисты. Это программисты-разработчики, это также тестировщики, дизайнеры, системные администраторы и так далее. Другая категория специалистов – это рабочие специальности. Специалисты, которые хороши в своей сфере, всегда были востребованы. И такие люди, как правило, не остаются без работы, поэтому это вторая категория наиболее востребованных специалистов. Дмитрий Потапович:

Это по популярности вы говорите или в целом?

Анжелика Гацук:

По популярности. Третья категория – это специалисты сферы красоты. То есть это парикмахеры, визажисты, специалисты по маникюру и так далее. То есть на данный момент бьюти-сфера представляет очень много возможностей для реализации специалистов в данном направлении. Но в то же время найти своего мастера иногда бывает очень сложно. Поэтому это является третьей категорией специалисты, которые востребованы на данный момент на рынке труда. Следующая категория – это специалисты, которые предполагают собой постоянное общение с клиентами или заказчиком. Это специалисты по продажам, например, специалисты по работе с клиентами, сюда же относятся логисты. Некоторые наши кандидаты думают, что эта работа очень сложная, неинтересная. Но со своей стороны я хочу сказать, что эти позиции предполагают не только наличие каких-либо знаний, но также личных качеств человека. То есть какая-то смекалка, в некоторых случаях фантазия. И специалисты, которые умеют грамотно проконсультировать клиентов, всегда востребованы на рынке труда. И пятая категория специалистов, наиболее востребованных на данный момент, – это маркетологи, особенно сферы интернет-маркетинга, которая на данный момент активно растет, развивается. Буквально за несколько последних лет появилась много новых специальностей, таких как SEO-специалисты, таргетологи, SMM-специалисты. Поэтому эта категория тоже на данный момент является наиболее востребованной. То есть, пять основных категорий. Дмитрий Потапович:

Так или иначе, кто ищет работу, часто видит такую фразу: опыт работы – один год и более. Возникает вопрос: как набраться опыты, если опыта нет, а он требуется? Как устроиться на работу без опыта и на что обратить внимание при составлении резюме?

Анжелика Гацук:

Если у специалиста либо даже у вчерашнего выпуска нет опыта работы, он хочет найти работу, первое, о чем ему нужно позаботиться, – это о составлении своего резюме. Резюме должно быть составлено грамотно. Я расскажу, что на что нужно обращаться свое внимание в первую очередь при составлении резюме специалисту, у которого нет опыта работы. Первое, что нужно сделать, – это откорректировать заголовок. Часто специалисты, которые не имеют опыта работы, пишут, например, «начинающий специалист» либо просто «ищу работу». То есть не привязывают свое резюме к определенной специальности. Это крайне неправильно. Важно в заголовке прописывать специальность, в поисках работы на которую вы находитесь. Дмитрий Потапович:

Наверное, они просто думают: ищу работу, то есть хоть куда-нибудь. А, по сути, нужно знать, куда мы метим.