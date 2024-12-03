Как усовершенствуется безбарьерная среда? Вот как в Беларуси заботятся о людях с инвалидностью

3 декабря во всем мире отмечают Международный день инвалидов, самой незащищенной категории общества, которой очень нужна поддержка окружающих и государства. Как ее оказывают людям с ограниченными возможностями в нашей стране? Об этом поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Родевич, председатель правления Минской областной организации Общественного объединения «Белорусское общество инвалидов».

Александр Стасевич, ведущий:

Важнейшая часть жизни инвалида – это перемещение по городу. Создание безбарьерной среды – это очень важно. Я так понимаю, что в 2025 году у нас будут нововведения. Расскажите о них.