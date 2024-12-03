Как усовершенствуется безбарьерная среда? Вот как в Беларуси заботятся о людях с инвалидностью

3 декабря во всем мире отмечают Международный день инвалидов, самой незащищенной категории общества, которой очень нужна поддержка окружающих и государства. Как ее оказывают людям с ограниченными возможностями в нашей стране? Об этом поговорили с гостьей.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Родевич, председатель правления Минской областной организации Общественного объединения «Белорусское общество инвалидов».
Александр Стасевич, ведущий:
Важнейшая часть жизни инвалида – это перемещение по городу. Создание безбарьерной среды – это очень важно. Я так понимаю, что в 2025 году у нас будут нововведения. Расскажите о них.
Елена Родевич, председатель правления Минской областной организации Общественного объединения «Белорусское общество инвалидов»:
В 2025 году начнет работу информационная система по программе «Доступная среда» для инвалидов. Будут находиться кадастровые данные. Когда человек становится инвалидом, многие стесняются это говорить, они не знают, куда обращаться. Мы доступны для всех, приходите к нам.
Безбарьерная среда должна быть 100 % безбарьерной, но в некоторых моментах невозможно сделать безбарьерную среду полностью, поэтому она идет частично безбарьерная. У нас сейчас много делается табличек со шрифтом Брайля, нас привлекают для консультаций, для проведения анализа, насколько доступна среда для инвалидов. Мы везде требуем, что все таблички должны находиться с подписью внизу со шрифтом Брайля.
Подробности в видео.